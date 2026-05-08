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宏福苑听证会｜时任房屋局ICU总监刘辅国将作供

社会
更新时间：09:39 2026-05-08 HKT
发布时间：09:39 2026-05-08 HKT

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（8日）举行第24场听证会，亦是第四轮听证会的第3场会议。听证会将传召两位位证人，分别是民政事务总署副署长(2)易志宏及时任房屋局独立审查组(ICU)总监刘辅国。

民政事务总署副署长(2)易志宏。
民政事务总署副署长(2)易志宏。

【10:10】代表独立委员会的大律师俞匡庭指，易志宏在2022年11月起出任民政事务总署副署长，主要职责包括地区治理，大厦管理等政策，他同时是市建局董事会非执行董事。

俞匡庭指，为加强协助业主、业主立案法团（法团）及业主委员会（业委会）处理大厦管理及大型维修工程等事宜，民政事务总署设立「大厦管理中央平台」。易志宏指，有关平台会每个月定期为业主、法团和业委会举办简介会，并邀请相关政府部门及机构，包括屋宇署、消防处、劳工处、警务处、廉政公署、市区重建局和竞委会等，介绍各类与大厦管理及维修相关的服务，让业主、法团和业委会可了解更多相关的服务的详情。

代表独立委员会的大律师俞匡庭（右）。
代表独立委员会的大律师俞匡庭（右）。

俞匡庭指，民政事务总署设有3个解决争议服务，包括大厦管理义务专业调解服务计划、大厦管理纠纷顾问小组及解决大厦管理争议服务。易志宏指，就大厦管理义务专业调解服务计划，民政总署会安排专业调解员提供最多共15小时的免费调解服务，以协助各方达成和解协议。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：陈浩元

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