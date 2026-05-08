Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2位年轻艺术家5件作品 向世界展示香港日常之美

社会
更新时间：06:54 2026-05-08 HKT
发布时间：06:54 2026-05-08 HKT

香港这座不夜城昼夜运转，匆忙中常使人忽略日常细微的美好。在威尼斯视艺双年展外围展中，香港馆的两位艺术家透过5件作品，邀请观众在繁忙中驻足，细味日常。其中，伍韶劲（Kingsley）的《晾晒夜曲》以城市夜声编织成曲，结合窗景投影，映现香港昔日的晾衣景象，与威尼斯的晾晒日常遥相呼应。为展场铺垫静谧氛围，Kingsley走访香港各处，记录夜幕下支撑城市运作的脉动，更踏足报纸厂，录下印刷机夜间紧凑作业的声响，将这份不为人知的日常声音带到威尼斯。

Kingsley呈现日常声音

Kingsley亦带来机动装置《有时水里有云》，灵感源于已故诗人也斯的诗作《中午在鲗鱼涌》，透过水潭倒影捕捉日光与浮云的流动。Kingsley 提到，他对「闲」与「间」的象形结构特别有感——门中有月，门中有日，仿佛隐喻著日月流转之间的光影变幻。

Kingsley作品《晾晒夜曲》，在空间中悠悠播放被人遗忘的香港夜间声音。
Kingsley作品《晾晒夜曲》，在空间中悠悠播放被人遗忘的香港夜间声音。

另一件作品《天井》，借镜香港天井与威尼斯水井的空间意象，以短暂易逝的泡沫，喻示时间无常，将这份日常随处可见的轻盈带到威尼斯。他形容，这次参展是「不枉此生的机会」，望作品提醒大家重新觉察「香港日常的生活点滴」。

Angel：诠释集体记忆

另一位艺术家许开娇（Angel）擅长从被忽略的日常物件中提炼创作。她与香港师傅合作完成铁窗花作品《我为你打开一扇窗》，融合将两地标志性的窗花图案，以传统工艺重新诠释集体记忆中的视觉符号。窗户既是日常的一部分，也常成为视线之外的背景；Angel 透过这扇窗分割空间，引导观众望向天花悬挂的作品《浮光一隅》——苏州绣娘在胶袋上刺绣栩栩如生的金鱼。胶袋本是寻常之物，绣上金鱼后却在半空轻悠浮动，唤起观者对习以为常之物的重新审视。

两位艺术家共同编织了一场缓慢而温柔的旅程。Angel表示，展览中有许多细腻的铺陈，即使观众时间有限，未必能全然领会，但她相信作品已默默编织起艺术家、观众与日常之间的连结，期盼每个人能在其中找回那些曾经错过的微小风景。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
星岛申诉王 | 网上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反击 名牌店主：市价300万 「配货」才买到
星岛申诉王 | 网上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反击 名牌店主：市价300万 「配货」才买到
申诉热话
11小时前
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
2026-05-06 18:12 HKT
因葵离世丨因葵生前曾患情绪病 2023年指周永恒被内地妻家暴 二人因病相知相惜成创作伙伴
因葵离世丨因葵生前曾患情绪病 2023年指周永恒被内地妻家暴 二人因病相知相惜成创作伙伴
影视圈
8小时前
公屋首派险中伏！全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
公屋首派险中伏 全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
时事热话
15小时前
太极御用填词人因葵逝世终年60岁 兄弟悼念：喺天堂同Gary夹住band先 曾为《红色跑车》等作词
太极御用填词人因葵逝世终年60岁 兄弟悼念：喺天堂同Gary夹住band先 曾为《红色跑车》等作词
影视圈
9小时前
蒙特梭利国际学校传幼童性侵案 警方立案调查 校方：暂无证据佐证
蒙特梭利国际学校传幼童性侵案 警方立案调查 校方：暂无证据佐证
教育新闻
13小时前
初级大人必学！香蕉买返屋企唔好直接食？坊间实测赶走果蝇 靠呢个「平价神物」
食用安全
20小时前
六合彩｜头奖一注独中赢1300万 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖1300万搅珠结果出炉 头二奖无人中 三奖107.2注中 每注派$4.5万
社会
16小时前
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
楼市动向
2026-05-07 06:00 HKT
《寒战1994》神还原90年代启德机场 网民揭真身原来系沙田旧商场 大改造后获赞：神级美术
《寒战1994》神还原90年代启德机场 网民揭真身原来系沙田旧商场 大改造后获赞：神级美术
影视圈
19小时前