2位年轻艺术家5件作品 向世界展示香港日常之美

香港这座不夜城昼夜运转，匆忙中常使人忽略日常细微的美好。在威尼斯视艺双年展外围展中，香港馆的两位艺术家透过5件作品，邀请观众在繁忙中驻足，细味日常。其中，伍韶劲（Kingsley）的《晾晒夜曲》以城市夜声编织成曲，结合窗景投影，映现香港昔日的晾衣景象，与威尼斯的晾晒日常遥相呼应。为展场铺垫静谧氛围，Kingsley走访香港各处，记录夜幕下支撑城市运作的脉动，更踏足报纸厂，录下印刷机夜间紧凑作业的声响，将这份不为人知的日常声音带到威尼斯。

Kingsley呈现日常声音

Kingsley亦带来机动装置《有时水里有云》，灵感源于已故诗人也斯的诗作《中午在鲗鱼涌》，透过水潭倒影捕捉日光与浮云的流动。Kingsley 提到，他对「闲」与「间」的象形结构特别有感——门中有月，门中有日，仿佛隐喻著日月流转之间的光影变幻。

Kingsley作品《晾晒夜曲》，在空间中悠悠播放被人遗忘的香港夜间声音。

另一件作品《天井》，借镜香港天井与威尼斯水井的空间意象，以短暂易逝的泡沫，喻示时间无常，将这份日常随处可见的轻盈带到威尼斯。他形容，这次参展是「不枉此生的机会」，望作品提醒大家重新觉察「香港日常的生活点滴」。

Angel：诠释集体记忆

另一位艺术家许开娇（Angel）擅长从被忽略的日常物件中提炼创作。她与香港师傅合作完成铁窗花作品《我为你打开一扇窗》，融合将两地标志性的窗花图案，以传统工艺重新诠释集体记忆中的视觉符号。窗户既是日常的一部分，也常成为视线之外的背景；Angel 透过这扇窗分割空间，引导观众望向天花悬挂的作品《浮光一隅》——苏州绣娘在胶袋上刺绣栩栩如生的金鱼。胶袋本是寻常之物，绣上金鱼后却在半空轻悠浮动，唤起观者对习以为常之物的重新审视。

两位艺术家共同编织了一场缓慢而温柔的旅程。Angel表示，展览中有许多细腻的铺陈，即使观众时间有限，未必能全然领会，但她相信作品已默默编织起艺术家、观众与日常之间的连结，期盼每个人能在其中找回那些曾经错过的微小风景。