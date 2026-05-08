每日杂志｜体能耐力赛爆红 Hyrox经济圈应运生 全球130万人参与 有酒店推「竞赛渡假」套餐

疫后全民运动的氛围越见浓厚，商机处处。Hyrox体能耐力赛红遍全球，背后产出各种训练班及课程，有酒店推出「竞赛渡假」（Race-cation）套餐，全港更有75间健身室加盟成为官方认可场地。另一边厢，长跑越见普及，跑班遍布全港，部分民间跑会更获体育品牌赞助。宏观本地体育发展，有学者指出，「全民运动」分为个人、社会和国家3个层面，背后需要政策支持；概念渐受社会重视，与精英运动建立相辅相成的关系。有业内人士盼望，推广工作能按市民的生活节奏作出调节，配合体育产业化，共建香港成为运动城市。

不少健身室在疫情后面对转型难关。

一连3日的Hyrox体能耐力赛于亚洲国际博览馆展开，该运动源于德国，结合跑步及8项功能性体能项目，包括滑雪机、推雪橇、负重绳索拖拉、波比跳、划船机、负重行走、沙袋弓步及掷扔「墙球」，对选手的体能具一定挑战性。

赛事规模在疫情期间几何级上升。去年，官方赛事吸引超过65万人参加、35万名观众观赛，估算年收入达1.4亿美元（折合近11亿港元）；据悉今年全球参与人次翻倍达130万，已成全球最大规模的健身竞赛之一。

Hyrox体能耐力赛结合跑步及8项体能项目。 HYROX官网

全港75间健身室成官方认可场地

香港产出「Hyrox经济圈」，坊间训练班及课程众多，部分标明新手及银发族友善。官方设健身室及教练认可制度，全港有75间健身室加盟成为官方认可场地，当中包括至少30间连锁健身室，亦有酒店健身室取得认可。

亚洲运动及体适能专业学院运动公关邱益忠（Gordon）说，健身室版图在疫情期间迅速扩张，疫后面对转型难关，Hyrox兴起正好为业界提供机遇，提供小班教学助参加者提升表现。香港健美及运动体适能总会秘书长王晓山（Rex）亦说，坊间课程多元反映市场需求，同时加剧健身市场竞争，促使健身室和教练提升服务。

此外，Hyrox亦带动「运动旅游」，官方酒店合作伙伴推出「竞赛渡假」（Race-cation）套餐，涵盖多个即将举办比赛的城巿，并针对选手需求提供营养补给。Rex指出，越来越多教练安排学生到邻近地区比赛，令运动旅游概念日益流行。据Gordon留意，深圳、大阪、台北和泰国等分站比赛较受港人欢迎，「感觉如马拉松赛刚刚兴起的时候」。

长跑越见普及 跑会获赞助

另一边厢，长跑越见普及，交通便利的运动场已成跑步训练班的「据点」，包括青衣、深水埗、斧山道、沙田和九龙湾等，几乎每晚也有训练。部分民间跑会更获体育品牌赞助，不定期供应运动饮料或能量啫喱，学员甚至可以免费参与体能体验班。Gordon指出，其所在学院也有开办长跑教练证书课程，每年有近200人报读，「百花齐放，没有一项运动可以占据整个市场。」

Hyrox体能耐力赛吸引大批市民报名。 HYROX Hongkong Facebook

以上述两项运动宏观本地体育发展，近年全民运动氛围越见浓厚，港府亦锐意推广「普及体育」。有学者指出，「全民运动」分为个人、社会和国家3个层面，背后需要政策支持。

香港浸会大学运动及健康科学系教授兼健康及人类发展学部副总监（研究）刘永松说，「全民运动」是透过运动锻炼达成3个层次，从个人身体机能、体育机能和体适能指数达标，以获得良好的生活质素，再扩阔至健康社区和国家层面。国家历年提出了不同的全民健身计划，包括《「健康中国2030」规划纲要》及「十五五」规划纲要，后者明确提出要「加快建设体育强国」，香港亦致力配合国策，支持精英运动员发展，举办和扩展运动盛事的规模。

全港运动会推广社区「普及体育」文化。

鼓励全民运动 产业化有待优化

「全民运动」概念渐受社会认同与重视，与精英运动建立相辅相成的关系。刘永松举例，剑击运动员扬威奥运，全港中小学和大专院校也力推剑击训练，盼培育出下一代体育新星，说明精英运动能带动全民运动。

在推广层面，刘永松认为应紧贴市民的生活节奏、转变和需要作出调节。他说，以往篮球、足球及排球等主流运动，全球整体参与率不足30%，即代表有70%群众需要更多运动选择。他以近月流行的匹克球为例，该运动容易上手、成本相宜、场地需求较小且适合男女老幼，加上明星效应，故迅速走红。

政府积极落实体育五大政策目标（普及化、精英化、盛事化、专业化和产业化），惟达成「产业化」尚有待优化之处。Gordon说，本地体育人才不足，缺乏媒体、公关和评述员。他举例，本地篮球比赛受众较多，大型比赛或有10间媒体跟进报道，惟当中传统媒体与自媒体为7比3，后者多为兴趣而记录，没有受薪，难以长久经营，「从事媒体工作的人越来越少，曝光率下跌，难以推动运动。」他又言，香港尚未有「体育大学」专门培育教练、治疗师、管理和公关人才，现阶段难以达成「产业化」。

刘永松则说，运动产业化的最终目标是让运动融入生活，「成为所有人生活中必备的一个环节」。2024年，上海体育大学发布的《2024全球体育城市指数》中，美国纽约、洛杉矶、伦敦、法国巴黎和日本东京位居综合排名首5位，香港和新加坡也未能挤身头20位。刘认为，上榜城市皆有出色的球会、体育文化和氛围，盼各界一同努力，共建香港成为运动城市。

第十届全港运动会将于明年举行。

视障人士体验Hyrox 我做得到！

运动无边界，视障人士也有体验Hyrox的机会。有学员分享，过去一直羡慕朋友参与高强度的竞技运动，至现时有机会参与其中，对自己有全新的认知。

12位香港盲人辅导会的视障学员，参与由赛马会慈善信托基金捐助的「赛马会视障人士运动体验计划」，在今年1月至2月期间进行6堂Hyrox训练班，提升肌力与心肺功能。会方形容该项运动的设计「很适合视障人士参与」，学员只要熟悉场地运作方式和拆解动作，便能逐步完成训练并建立信心。

「赛马会视障人士运动体验计划」举办Hyrox训练班，12位香港盲人辅导会的视障学员参与其中。 受访者提供

视障学员试抛「墙球」。 受访者提供

黄宝玲患有视网膜色素病变，过去虽有简单健身习惯，但对于高强度竞技运动总抱观望态度，「内心羡慕与欣赏朋友参与，但从未想过自己也能尝试。」她特别难忘TRX悬吊式阻抗训练和使用哑铃等器械，忆述最初担心会不慎撞伤或被哑铃砸到脚，幸在教练指导下安全地受训，对自身体能有全新认知，认为「视障并不是障碍」。

视障人士参与Hyrox，最大挑战在于掌握空间感及器材方位，教练会因应学员的体能状况调整动作及强度，例如以负重深蹲替代「墙球」、分段完成划船机，或减轻推拉「雪橇」的负荷等。计划亦提供多种专业的辅助方法，包括以口述影像配合训练，并将动作拆解为方位指令；8项运动之间会有「一对一」义工领路与提示，确保学员在快速移动时的安全。

教练会因应视障学员的体能状况调整动作及强度。 受访者提供

香港盲人辅导会指，正评估未来再次举办训练班的可行性，并计划扩阔至「绳流」等新兴运动，盼视障运动不再局限于少数项目，真正融入全民运动的大蓝图。

记者：仇凯瑭

