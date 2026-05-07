信和置业ESG表现获评为中国房地产开发行业首1% 连续两年入选道琼斯领先全球指数

信和集团宣布，信和置业有限公司于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估（CSA）评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。同时，信和置业连续第二年获纳入道琼斯领先全球指数成份股，标志著集团在可持续发展方面的努力及领导地位备受国际权威机构的肯定。

多项国际认可证集团努力将可持续发展理念融入业务策略及日常营运

继今年早前于标普全球《可持续发展年鉴2026》中获评为行业中「标普全球CSA评分最佳5%」，信和置业亦于中国版年鉴中成为房地产管理与开发行业中唯一获评为「最佳1%」的企业。道琼斯领先全球指数同样属市场上具指标性的可持续发展指数体系之一，基于长期经济、环境和社会标准，从标普全球广泛市场指数（BMI）中最大的2,500间公司中选出排名前10%的企业。多项国际认可反映集团一直以来将可持续发展理念融入业务策略及日常营运的努力，并在多个可持续发展范畴持续取得实质进展。

黄永光：集团获肯定印证可持续发展工作上与国际标准接轨

信和集团主席暨环境、社会及管治督导委员会主席黄永光表示，非常荣幸在标普全球这个具高度公信力及严谨的国际评选机制下获得肯定，尤其是能够成为中国房地产管理与开发行业中评分位于首1%的企业。这对集团而言，既是一份鼓励，也印证在可持续发展工作上与国际标准接轨。这些成果有赖同事们专业付出，以及业务伙伴和社区的积极参与，才能贯彻落实集团的可持续发展策略。面对国家「十五五」规划加快经济社会发展全面绿色转型，集团也希望从中学习，探索如何在业务上作出更合适的配合，推动国际经验与本地实践相结合，携手建设更低碳、更宜居的社区。未来，秉持谦虚学习的态度，与各方伙伴一起实践企业文化核心价值，在可持续发展的道路上稳步前行。

除了透过气候行动、建筑规划及设计及创新解决方案等方面缔造更可持续的环境，信和集团亦秉持以人为本的理念，持续透过员工参与推动可持续发展实践。集团已连续第二年举办「信和可持续发展月」，联同环保社企、绿色科技初创、学界代表及专业机构等近十五个合作伙伴，推出一系列参观、工作坊及实地体验等多元化活动，鼓励同事及其家人在工作与生活中实践可持续原则，并逐步将相关理念扩展至家庭及业务伙伴层面。今年活动进一步由香港推展至新加坡及悉尼，吸引近300名同事的参与，并透过「可持续发展学堂」累计培训时数逾650小时，凝聚三地团队员工共同推动可持续行动。