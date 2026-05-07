消委会比较五电子支付平台 信用卡增值手续费可达2%、缴帐单最高收3%

使用电子支付平台越来越普及，消委会选取了5个较多本港消费者使用作出比较，当中发现以钱包内的信用卡缴费或会产生手续费，大部分平台使用现金增值无须收手续费，惟Tap & Go 拍住赏收取0.3%的手续费，现时获豁免至今年6月30日。

消委会今日(7日)在网上发布新一期选择月刊，选取了5个较多本港消费者使用的电子支付平台，包括「AlipayHK」、「Octopus Wallet 八达通银包」、「PayMe by HSBC」、「Tap & Go 拍住赏」及以及「WeChat Pay HK」作出比较。

AlipayHK及WeChat Pay HK以信用卡消费或须缴付最高3%手续费

调查发现AlipayHK及WeChat Pay HK容许消费者将信用卡连结至电子钱包，并以之付款，两个平台视乎信用卡的发卡银行或机构，厘定手续费获豁免与否；假如该卡不获豁免，则检视相关的免手续费限额；如超出限额，AlipayHK及WeChat Pay HK则分别收取2.5%和2%的手续费。另外，WeChat Pay HK的用户若透过海外发行的信用卡作支付，会被征收3%的交易费。

Mastercard预付卡手续费最高2% 银联预付卡手续费最高1%

虚拟预付卡的手续费按照该卡的类型而划分。八达通银包和Tap & Go 拍住赏的Mastercard预付卡，一般豁免港币交易的有关费用，惟以港币进行的境外付款交易会牵涉1%手续费，非港币交易则为2%。 使用信用卡增值部分平台会收取手续费，最高达2.5%。

银联预付卡方面，八达通银包的港币交易免手续费；Tap & Go 则豁免于香港进行的港币交易之收费，但以港币进行之境外付款则收取1%手续费。两个平台对于非港币交易所牵涉1%的外币交易费，现时同样豁免至2026年6月30日。PayMe的港币、人民币、澳门币交易免收手续费， 而其他货币的交易则加征1%的交易费用。

有个案用电子钱包内信用卡缴税款 手续费近千元

在使用电子平台支付日常帐单，消委会提醒以钱包内的信用卡缴费也可能被平台收取费用。消委会曾接获投诉，有事主透过电子钱包中的信用卡缴纳逾5万元税款，按1.5%的手续费计算，最终被加收近千元费用。

WeChat Pay HK信用卡缴帐单最高收3% AlipayHK最高收2.5%

另外， AlipayHK及WeChat Pay HK皆支援以信用卡缴付帐单，惟WeChat Pay HK会按照信用卡的发卡银行或机构而收取1%至1.5%的费用，海外发行的信用卡则征收3%手续费；AlipayHK收费受到帐单类别以及发卡银行或机构等因素影响，由1%至2.5%不等，部分类型的帐单不设手续费。

三平台不容许曾使用优惠券或礼券或申退款

消委会同时指出，如交易时曾使用优惠券或礼券，并及后对此申请退款，AlipayHK、 八达通银包及PayMe均不会退还有关券项，而Tap & Go 将按照推广细则或商户的退货政策处理，而WeChat Pay HK则取决于该交易为部分抑或全数退款。

大部分平台现金增值不收手续费

所有平台均支援以本地银行户口和「转数快」（FPS）增值，且不设手续费。此外，除PayMe 外，其他平台容许用户在便利店及收银车等场所，以现金增值电子钱包。当中AlipayHK、八达通及WeChat Pay HK不另收费用，而Tap&Go原先收取0.3%手续费，现时获豁免至今年6月30日。

信用卡增值手续费最高达2.5%

AlipayHK、PayMe及WeChat Pay HK提供信用卡增值，一般情况下，AlipayHK和WeChat Pay HK的手续费为1.5%至2.5%，具体视乎信用卡种类而定。PayMe则容许该银行的信用卡增值不设手续费，而其他本地信用卡则收取1.2%费用。不过，此收费仅适用于手动增值或用于P2P转帐的增值；若因向商户支付时钱包余额不足而触发自动增值，则可获豁免。

钱包结余作P2P转帐普遍不设手续费

以钱包结余作P2P转帐普遍不设手续费，其中AlipayHK容许用户从已连结的银行户口向他人转帐；八达通银包豁免平台内之P2P转帐费用，而转帐至银行帐户和转数快等帐户时（例如自身之银行户口），每月首$3,000不设收费，其后会就该月超出之金额收取1%手续费。PayMe之P2P转帐不另外收费。Tap & Go在同一平台内的转帐无额外收费；反之，若转移资金至其他平台或银行帐户，用户每历月可享$30,000的免手续费限额，超出限额后的收费为1%，而相关费用现时获豁免至2026年6月30日。WeChat Pay HK的用户以钱包或银行帐户余额转帐时，每年可获$200,000的免手续费限额；如超出限额，将被收取1%手续费。

如经信用卡作本地P2P转帐，AlipayHK及WeChat Pay HK的收费取决于发卡银行或机构的信用卡：AlipayHK的手续费为1.5%至4%，当中部分信用卡每月可获$1,000的免手续费限额；WeChat Pay HK则由1.5%至2.5%不等。

错误转帐机制 大部分平台不支援自行撤销

若不慎将金钱转帐至陌生人帐户，大部分钱包不支援付款人自行撤销相关转帐，只有

PayMe在转帐获确认前可由付款人自行取消。至于WeChat Pay HK，于平台内之转帐只可由收款人主动退还款项；若收款人在24小时内未确认收款，款项将会自动退回到付款人之帐户。假如不幸发生错误转帐之情况，而相关交易已经完成，用户亦可向平台求助，要求代为联络相关银行或金融机构提出退款请求。

误收转帐拒归还 最高可监禁10年

消委会又指，假如收款人未有于合理时间内归还电子钱包的误收款项，收款人亦可能面临《盗窃罪条例》（Theft Ordinance）下的盗窃罪之刑事责任。若收款人意识到该笔款项是出于错误转帐，但仍拒绝归还，这可能被视为不诚实地挪占属于付款人的金钱，有机会构成盗窃罪。一旦罪成，最高可判处监禁10年。