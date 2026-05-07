汉坦病毒｜大西洋邮轮爆疫情3人死亡 林永和：香港爆发风险低 惟须严防鼠患

一艘在大西洋航行的邮轮爆发汉坦病毒疫情，造成3人死亡，阿根廷南部旅游胜地巴里洛切（Bariloche）亦爆发新个案，引起外界的关注。家庭医生林永和向《星岛头条》表示，汉坦病毒在香港的爆发机会不大。基于现时资料，过去一年只有零星本地个案，虽然本港有鼠患，但未有资料显示本地老鼠普遍带有该病毒。他呼吁市民应放好食物或食水，避免被鼠类排泄物污染，亦要留意食品来源，若被老鼠咬伤后两三星期内出现相关症状，应及早告知医生。

卫生署表示，截至5月6日，本港今,未录得任何汉坦病毒感染个案。本港在过去5年间每年平均录得0至2宗汉坦病毒感染个案。

汉坦病毒由鼠类传播

林永和表示，汉坦病毒主要透过鼠类传播，人类可能因被带病毒老鼠或田鼠咬伤，或接触其粪便、尿液污染的食物或环境而受感染。由于邮轮上可能存有鼠患，邮轮乘客上岸到不同地方时亦有机会接触受污染环境，不排除因此集体暴露于病毒源头。

汉坦病毒｜早期症状与流感相似 惟较少出现呼吸道病征

林永和指出，目前个案仍在调查中，真正原因尚未有定论。汉坦病毒人传人情况极罕有，暂未清楚是否出现特别传播模式。该病毒潜伏期为1至8星期，多数为2至3星期。若多人几乎同时发病，较大可能源于共同源头，如受污染食物、环境或原始患者，而非连环人传人。

林永和提到，受感染早期症状包括发烧、肌肉酸痛、疲劳，与流感相似，但较少出现呼吸道病征，如咳、流鼻水。后期若出现并发症，可能引致肾出血或红疹，惟初期难以区分。一般需透过验血、化验粪便、小便等样本才能确诊。

他亦指，目前汉坦病毒并无特效药或针对性抗病毒药物。治疗以支援性为主，视乎受影响器官，如肾或肺受影响，须提供氧气、静脉输液、调节电解质及防止缺水等。若无适时治疗，肾并发症死亡率约一至两成，肺部并发症死亡率可达四成。

汉坦病毒｜人类感染分两大类

根据衞生防护中心的资料，汉坦病毒是一组属于布尼亚病毒科的病毒，主要见于囓齿动物，如老鼠和田鼠。人类的汉坦病毒感染主要有两大类，分别为肾综合症出血热及汉坦病毒肺症候群。肾综合症出血热的病原体是存在于欧洲、亚洲和非洲的旧大陆汉坦病毒群。汉坦病毒肺症候群的病原体是新大陆汉坦病毒群，主要发生于北美洲和南美洲。

汉坦病毒｜主要透过囓齿动物传播 人际传播极罕见

汉坦病毒患者主要透过直接接触受感染囓齿动物的粪便、唾液或尿液，或通过吸入其雾化排泄物中的病毒而染病。人类亦可由其他途径染病，包括被带有病毒的囓齿动物咬伤或抓伤；进食被带有病毒的囓齿动物的尿液、粪便、唾液污染的食物；接触被带有病毒的囓齿动物的尿液、粪便、唾液污染的物件后，再触摸眼睛、鼻和口。但人与人之间的传播极其罕见。

肾综合症出血热患者可能会出现突发症状，包括剧烈头痛、背痛、腹痛、发烧、发冷、恶心和视力模糊。其他症状可能包括脸部潮红、眼睛发炎或发红和出疹。到病发后期，患者可能出现低血压和急性肾衰竭。

至于汉坦病毒肺症候群患者，早期症状包括疲倦、发烧和肌肉痛，痛楚可能出现于大腿、臀部、背部和肩膀，亦可能伴有头痛、头晕、发冷、恶心、呕吐、腹泻和腹痛。病发4至10天后，患者可能出现呼吸道症状，如咳嗽和呼吸急促。病死率高达约40%。上述两种患者症状于受感染后约1至8星期开始出现。

汉坦病毒｜香港没有相关疫苗 防治囓齿动物为预防策略

汉坦病毒感染没有针对性的疗法，支援性治疗是主要治疗方式，而及早求医接受诊治非常重要。香港目前没有针对汉坦病毒的疫苗，预防汉坦病毒感染的主要策略是防治囓齿动物。要预防感染，应采取以下措施：

经常保持双手清洁，尤其在触摸口、鼻或眼之前。洗手时应以枧液和清水清洁双手，搓手最少20秒，用水过清并用抹手纸或干手机弄干。如没有洗手设施，或双手没有明显污垢时，使用含70至80%的酒精搓手液洁净双手亦为有效方法。

在居住环境中除去可供囓齿动物作为食物或巢穴的源头： 小心贮存及处理宠物的食物，避免成为囓齿动物的食物。垃圾及厨余应放进有盖垃圾箱内，并须每天清理。 保持处所清洁，特别是垃圾房及后楼梯；避免物品堆积。 定期巡查花床及通道，避免囓齿动物出没。

避免以下高危活动以减少接触囓齿动物： 徒手处理囓齿动物或其尸体、进入受鼠患困扰的地方、接触囓齿动物的排泄物或其巢穴、饲养野生的囓齿动物作为宠物、处理放置于囓齿动物出没地点的器具、徒手种植、躺卧野地及居住在囓齿动物频密出没的地方。

旅游人士应避免到访或居住在环境衞生条件欠佳的地方；亦应避免接触囓齿动物及其排泄物。探险旅行者和露营人士应采取预防措施以避免囓齿动物进入帐篷或其他住所，以及防止食物受到囓齿动物污染。

记者：曹露尹