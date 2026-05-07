天气｜低压槽明日杀到！部分地区有狂风雷暴 AI料黑格比移向呢个方向！

【天文台／HKO／台风移动路径／黑格比】天文台预料位于华中的低压槽会在明日靠近华南沿岸地区，同时受高空扰动影响，该区会有骤雨及狂风雷暴。另外，热带气旋黑格比亦在未来数日逐渐发展，大致移向菲律宾以东海域；根据AI天气模型风乌的预测，黑格比将会向南海移动，预测移向冲绳。

明日有几阵骤雨

天文台又预料，一股清劲至强风程度的东北季候风会在周末为广东沿岸带来稍凉的天气。根据天文台的9天天气预测，明日(5月8日)的气温介乎24至29度，大致多云，有几阵骤雨，部分地区雨势较大及有狂风雷暴。早上短暂时间有阳光；周六(5月9日)气温较周五下降，最高气温只有25度，较前一日跌4度，大致多云，有几阵骤雨。天气稍凉。初时骤雨较多。母亲节(5月10日)当日最低气温22度，最高气温26度，大致多云，日间短暂时间有阳光。

天文台又预料，受高空反气旋影响，下周初广东沿岸天色好转。一股活跃的西南气流会在下周中后期为华南沿岸带来不稳定天气。按9天天气预测，由下周二(5月12日)起连续5日下雨，当中下周四(5月14日)及下周五(5月15日)均有骤雨及狂风雷暴。

另外，现时位于关岛附近的热带气旋黑格比会在未来数日逐渐发展，大致移向菲律宾以东海域。根据AI天气模型风乌的预测，现时黑格比位于关岛附近，将向菲律宾以东海域移近，随后往西北偏北方向移动靠近南海中部，5月21日黑格比会移近冲绳一带。