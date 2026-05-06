五一黄金周︱访港客119万人次按年升8% 内地客101万人次增10% 陈国基: 带旺各行各业

由政务司司长陈国基领导的节庆安排跨部门工作小组今日（6日）表示，一连五日内地劳动节黄金周（5月1日至5日）昨日圆满结束，接待旅客的各项安排畅顺。根据入境处数字，黄金周期间访港旅客共有约119万人次，较去年同期上升8%。当中内地访港旅客共约101万人次，较去年上升10%。旅客数字增长，直接带动本地零售、餐饮、酒店等多个行业生意兴旺，为香港带来显著经济效益。

旅客数字上升 展现出香港独特都会魅力

陈国基说，今年内地劳动节黄金周期间旅客数字上升，各个热门旅游景点迎来大量旅客，气氛热闹，展现出香港独特的都会魅力。旅游业增长亦直接带动本地零售、餐饮、酒店等多个行业生意兴旺，市面商场、食肆及店舖人流络绎不绝，为业界带来显著收益。有商场表示多个零售类别消费额均有按年双位增幅，餐饮业界亦指游客区食肆生意额有约两成增长，创造可观经济效益。这充分体现旅游业作为本港经济重要动力的作用。政府会继续与业界一同推广多元化的旅游产品及项目，为旅客打造全方位、更深刻的旅游体验，并将旅客增长带来的经济效益辐射至不同行业，惠及整体经济。

黄金周期间日均内地客入境人次20万

内地劳动节黄金周5日期间，平均每日内地旅客入境人次约20万。内地旅客入境最高峰日子为五月二日，约有26万内地旅客人次访港。黄金周期间，最多内地旅客使用的入境口岸为落马洲支线，其次为高铁西九龙。

为疏导黄金周期间的旅客流量，各口岸部门加派人手，加开检查柜枱、临时柜枱及通道以疏导人流和车流。保安局于假期期间启动紧急事故监察及支援中心，密切监察和统筹全港各区包括各口岸的公众秩序。其间，整体口岸运作及交通维持畅顺，秩序良好。

黄金周期间整体交通大致畅顺。运输署紧急事故交通协调中心24小时运作及提升运作级别，全面监察全港各区包括各口岸、主要车站及不同旅客热点的交通和公共运输服务情况。运输署督导本地和跨境公共运输服务营办商加大运力，包括加强港铁来往罗湖／落马洲站的列车服务、加开高铁来往福田、深圳北及北京西站的相关班次、加强跨境巴士服务、增加连接各陆路口岸的巴士班次等，方便市民和旅客出行。营办商亦增派人员维持秩序，并预留足够车辆和人手，在有需要时进一步加强服务。

劳动节黄金周期间的访港旅客遍布香港不同景点，主要旅游景点包括西九文化区、海洋公园、香港迪士尼乐园、山顶缆车及昂坪360缆车等人流畅旺，人流管理工作顺利。多个社区包括旧城中环、油麻地、九龙城等地点形成深受旅客欢迎的城市漫步路线。

在西贡万宜水库东坝，各部门按黄金周前的部署按需要实施交通管制、增加小巴班次、公布人流资讯及加强清洁服务。就公共运输服务，经运输署协调，专线小巴第9A号线营办商因应客量和交通情况加强来往北潭涌与万宜水库东坝的服务，整体服务大致畅顺。

渔护署共有19宗执法个案 涉乱抛垃圾及于指定营地以外地方露营等

渔护署在破边洲观景台加建围栏，并加派人员和使用无人机巡逻及作出注意安全的广播，亦于繁忙时段在破边洲实施人流管制措施，游客配合现场工作人员的指示，人流畅顺及秩序良好，走近危险范围或跨越围栏的情况大幅减少。在咸田湾、西湾及浪茄湾的营地，渔护署与食物环境衞生署（食环署）联合行动，保持营地及咸田公厕清洁，亦按计划安排人员日夜巡逻驻守及提醒营友露营礼仪及守则，各露营地点的使用情况、衞生及秩序大致良好。渔护署加强了打击违法行为，于黄金周期间在麦理浩径第一、二段，以及附近指定露营地点进行宣传教育及作出劝喻及警告，共有19宗执法个案，涉及乱抛垃圾及于指定营地以外地方露营等。

在桥咀洲及大屿山水口沙坪，渔护署加派人员沿海岸线巡逻，提醒访客不应损害、干扰、喂饲或采集海洋生物，亦派出浮潜与独木舟向导近岸巡逻，提醒浮潜人士遵循珊瑚友善路线上落水，以免误踏珊瑚。此外，渔护署与警务处、海事处和食环署联合巡逻，亦运用无人机定时监察游人活动。渔护署亦与世界自然基金会香港分会和香港海洋公园保育基金合作进行公众教育活动，向游客宣传海洋保育信息。

内地入境旅行团方面，五日黄金周期间共有约820个内地入境旅行团、超过32 000人次访港，过夜行程占约60%，旅行团数目与去年同期相若。

黄金周酒店入住率达90% 房价升一成

旅游业监管局于黄金周期间积极协调入境旅行团的人流及行程，并加强巡查及执法力度，严厉打击违规行为，包括每日派员到较多内地入境旅行团旅客到访的主要入境口岸、热门旅游景点、注册商店及餐饮处所等巡查。整体而言，黄金周期间的旅行团人流管理及旅游活动等安排良好。

黄金周期间酒店入住率整体达到90%，较去年略高；房价则较以往长假期上升一成。