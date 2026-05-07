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每日杂志‧人物志｜乐韵伴末期病患渡难关 钟敬文用音乐治愈看不见的伤痕

社会
更新时间：08:00 2026-05-07 HKT
发布时间：08:00 2026-05-07 HKT

「夜深看星际，使我旧事再度寻，愿我一生里不会自困......」一名身形消瘦的癌症病人，在注册音乐治疗师、非牟利机构「音乐流」联合创办人钟敬文（Kingman）的引导下，缓缓唱出压抑在心底的苦楚，以及对生存的希冀。十多年来，Kingman走进社区、医院及癌症中心等地，为末期病患、中风病人及儿童进行音乐治疗；近期亦参与大埔宏福苑居民的情绪支援。他说，音乐治疗是一个「将自己带进他人生命」的方式，希望尽己所能，陪伴病人渡过不同难关。展望未来，他亦盼继续推动本地音乐治疗的学术研究与专业认可，让更多有需要人士受惠。

儿时的Kingman曾学过口风琴，也接触过古典音乐，却始终无法从音乐中寻得共鸣，更难以产生情感的连结。直至青少年时期，他开始与朋友组织乐队，在激昂的节奏与旋律中，第一次真切感受到音乐的力量与影响力，「那一两年才发现自己真的喜欢音乐。」那段热血的乐队岁月，不仅驱散了他的迷茫，也成为他立志投身音乐治疗的转捩点，让他思考能否以音乐陪伴和帮助他人。

成立社企非牟利机构提供服务

会考结束后，Kingman远赴澳洲修读音乐治疗，「那时候我和自己说，我是放弃所有的东西去追寻梦想。」在实习期间，他目睹导师在儿科深切治疗部，利用音乐让昏迷的小朋友产生意识，协助医护顺利完成插喉与拔喉。他也曾指导一名母亲透过低声吟唱的方式，以声音与患病住院的婴儿建立情感连系，帮助婴儿回复平静。

由癌症病人和家属组成的社区音乐治疗合唱团。 受访者提供
由癌症病人和家属组成的社区音乐治疗合唱团。 受访者提供
钟敬文会到安老院舍，为失去自理能力、长期卧床的长者进行音乐治疗。 受访者提供
钟敬文会到安老院舍，为失去自理能力、长期卧床的长者进行音乐治疗。 受访者提供

 

在澳洲的种种经历，拓阔了他对音乐治疗的认识，亦让他期盼学成回港后，能帮助有需要的人。然而，现实未如想像中美好。Kingman回忆，首份工作是到一间小学为过度活跃症学童做治疗，当他揹着结他走进校园时，换来的却是老师的质疑，「问我为何不是拿着专注力训练的填充练习给学生做？」

他叹言，音乐治疗在澳洲具认受性，治疗师亦常与医护及长者中心等机构合作，惟在当时的香港，社会对此专业认识不足，也未充分理解其角色，令他一度感到挫败。此外，行业支援亦有限，他曾向前辈请教个案处理方法，惟对方拒绝分享。 

面对困境，Kingman没有退缩。他笑言，或许是当年组乐队时那股不服气的性格使然，他主动组织团队，先后成立社企「国际音乐治疗中心（IMTC）」，及与好友、前香港单车运动员李慧诗联合创办非牟利机构「音乐流（Music Flow）」。前者提供工作坊及培训；后者则为学校、社福机构及医院等，提供音乐治疗服务。

钟敬文与好友、前香港单车运动员李慧诗，在2023年联合创办非牟利机构「音乐流」。 受访者提供
钟敬文与好友、前香港单车运动员李慧诗，在2023年联合创办非牟利机构「音乐流」。 受访者提供

 

助病人改善焦虑减轻痛楚

投身音乐治疗多年，Kingman陪伴不少病人走过人生难关。他忆述，曾有一名癌症病人在音乐治疗中改编《沉默是金》，藉歌曲表达对家人的感谢，及对抗病魔的决心。虽然该病人离世多年，他至今仍记得对方的模样，「那个人很瘦，病得已经黑黑的，声音很虚弱，但他就用那首歌去鼓励自己。」

他坦言，在与病人相处的过程中，亦遇过质疑。有病人笑他年轻，不会明白他们的经历。对此，他没有否认，反而坦诚回应，指每个人的经历都是独特而深刻的，「我会尽我所能去陪伴你，度过这段时间。」对方闻言态度软化，愿意打开心扉，与他倾诉。

有病人感谢钟敬文的无私奉献。 受访者提供
有病人感谢钟敬文的无私奉献。 受访者提供

 

另有病人曾向他伸出援手，他分享，刚接触癌症病人时，对他们喜欢的音乐认识不多。有一名年轻的女病人特意送上一张写满歌曲的纸，建议哪些音乐适合用于治疗，「治疗讲求建立关系，他们身上有很多值得学习及让我感动的地方，令我更加肯定要坚持下去。」

近年，Kingman也接获医院的短期合作邀请，为中风复康、癌症、精神科病人提供音乐治疗。创办「音乐流」后，服务范围更扩至纾缓治疗病房、肿瘤科及儿科等。

他分享，一名癌症男患者曾出现剧烈疼痛，痛感一度达9至10分。经评估后，他留意到对方有活动的倾向，遂提供不同乐器让其选择，患者最终选择沙槌，并形容其声音与自身痛感相似。治疗过程中，他引导患者透过摇动沙槌，将痛楚具象化，想像把体内的疼痛逐步「释放」。随着过程推进，患者逐渐放松，痛感评分亦降至5分以下。

他指出，音乐治疗虽不能取代药物或医疗程序，但在改善焦虑、减轻痛楚方面，仍能发挥一定作用。

音乐流早前举办多场「让情绪流动一会儿」音乐会，为宏福苑居民及市民提供情绪支援。 受访者提供
音乐流早前举办多场「让情绪流动一会儿」音乐会，为宏福苑居民及市民提供情绪支援。 受访者提供
宏福苑居民及市民写下想听的歌曲。 受访者提供
宏福苑居民及市民写下想听的歌曲。 受访者提供

去年宏福苑发生火灾后，Kingman亦积极投入支援工作，邀请具灾后支援经验的临床心理学家，为音乐治疗师提供培训。他其后组织10多名义务治疗师，在多个临时安置宏福苑居民的屋邨内，举办数场「让情绪流动一会儿」音乐会，帮助他们抒发情绪与压力，逐步适应新环境。

在活动中，有居民分享，面对失去家园的伤痛与不安，正是来自社会各界一点一滴的支持，让他们重新凝聚力量，学习向前。有人坦言虽然失去承载回忆的居所，但在义工的陪伴下，逐渐适应新生活，并在过程中重新建立社区连结。

他亦在一场场的音乐会中，再次感受到工作的意义，「从大埔这件事中，看到人与人之间的关怀。」他表示，未来仍会积极寻找资源，期望持续为有需要的群体提供支援。

Kingman透露，每十年会为人生设定一个阶段目标，过去已逐步实现成为注册音乐治疗师、组织合唱团等愿景，让更多人认识音乐治疗。虽然仍在持续努力，但最终目标仍是希望音乐治疗被更广泛认可，并让社会看见音乐的多元可能性，「我很感恩能够用我相信及喜欢的音乐陪伴病人，而他们也相信我，这是一件很幸福的事。」

癌症病人赠送的手制陶瓷结他及筷子座。 受访者提供
癌症病人赠送的手制陶瓷结他及筷子座。 受访者提供

切身了解病患状况需要 评估适当介入方式

因应不同病人的需要，Kingman亦会调整音乐治疗的方式。他指出，音乐治疗一般可分为评估、订立治疗目标、介入及成效评估4个步骤。音乐治疗师会先透过医护人员或社工转介了解个案背景，再与病人面谈，评估其当下状况及需要，包括情绪、认知能力、身体机能、言语能力、社交互动能力，以及与音乐的关系，从而判断适合的介入方式。

其后，治疗师会根据病人接受治疗的次数及临床情况，订立具体目标，例如减轻焦虑或负面情绪、提升互动、眼神接触或整体生活质素等。

他提到，介入方法主要分为「主动」及「接受」。主动式包括唱歌、即兴演奏及创作等，例如透过病人熟悉的歌曲建立情绪连结，亦可透过即兴演奏，协助病人减轻痛楚或抒发负面情绪。接受式则以聆听音乐为主，配合放松及音乐想像，协助病人在疲惫或焦虑时调节身心状态。

最后，治疗师会透过病人回馈、临床观察及标准化评估工具，检视治疗成效。

钟敬文于澳洲昆士兰大学，修读音乐治疗硕士课程。 受访者提供
钟敬文于澳洲昆士兰大学，修读音乐治疗硕士课程。 受访者提供

港活跃从业者仅80人 资源缺乏限制普及

本地音乐治疗近年逐步发展，但整体规模有限。Kingman指出，现时香港有约100名注册音乐治疗师，活跃从业者约80人。尽管医护人员、社工及病人普遍认同音乐治疗的成效，服务普及仍面对现实限制，例如缺乏政府资助及保险覆盖等，使不少有需要人士未必能接受服务。

他认为，要推动音乐治疗发展，须从不同方面下手，一方面争取长远纳入政府资助或保险保障，提升服务可及性；另一方面加强与本地大学合作，开展更多本地化研究及成效评估，以数据建立专业认受性。同时，本地大学若能开设相关硕士课程，亦有助培育人才，回应行业需求。

展望未来，他期望建立更具系统的专业发展模式，包括培训能适应不同场域的音乐治疗师，如医院、社区及学校等，并强调业界应相互合作，整合资源与经验，推动行业发展。

对有意入行者，Kingman建议先主动了解行业。他指出，音乐治疗不仅需回应病人需要，亦要处理自身情绪，挑战不小，必须具备使命感。他强调应牢记初心，并鼓励寻找同行者，「与鼓励你、帮到你的人交流，在音乐治疗这条的道路上，有同行者会走得舒服很多。」

记者：潘明卉

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