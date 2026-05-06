Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港3月零售销售货值按年升12.8%胜预期 政府 : 短期前景大致正面

社会
更新时间：16:42 2026-05-06 HKT
发布时间：16:42 2026-05-06 HKT

政府统计处今日（6日）发表最新的零售业销货额数字。今年3月的零售业总销货价值的临时估计为339亿元，较去年同月上升12.8%。今年1月与2月合计的零售业总销货价值的修订估计较去年同期上升11.8%。与去年同期比较，今年首季的零售业总销货价值的临时估计上升12.1%。

今年首季零售业网上销售价值临时估计升30.1%

在今年3月的零售业总销货价值中，网上销售占9.7%。该月的零售业网上销售价值的临时估计为33亿元，较去年同月上升35.1%。今年1月与2月合计的零售业网上销售价值的修订估计较去年同期上升27.5%。与去年同期比较，今年首季的零售业网上销售价值的临时估计上升30.1%。

按零售商主要类别的销货价值的临时估计由高至低分析，今年3月与去年3月比较，其他未分类消费品的销货价值上升18.1%。其次为珠宝首饰、钟表及名贵礼物（销货价值上升27.2%）；超级市场货品（上升0.6%）；电器及其他未分类耐用消费品（上升30.1%）；药物及化妆品（上升3.1%）；服装（上升8.3%）；食品、酒类饮品及烟草（上升1.0%）；百货公司货品（上升1.3%）；汽车及汽车零件（上升80.8%）；书报、文具及礼品（上升3.0%）；家具及固定装置（上升0.6%）；以及眼镜店（上升7.4%）。

另一方面，今年3月与去年同月比较，燃料的销货价值下跌14.2%。其次为中药（销货价值下跌5.4%）；以及鞋类、有关制品及其他衣物配件（下跌10.2%）。

政府: 汽车销售强劲  因电动车税务优惠3月底届满致订单急升

政府发言人表示，3月零售销售继续增强。零售总销货价值按年上升12.8%，大部分零售商主要类别均有增长。各个类别当中，汽车的销售尤为强劲，这是受惠于电动私家车首次登记税宽减在3月底届满，订单在限期前急升所致。

展望未来，受惠于本地需求复苏、访港旅游业持续增长，以及宏观金融环境利好，零售销售的短期前景大致正面。政府会继续监察地缘政治紧张局势波动的下行风险，衡量当中对本地消费市道的潜在影响。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
01:29
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
影视圈
5小时前
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
即时中国
2小时前
高市早苗澳洲「下跪」 内媒狠批：对白人卑躬屈膝 拒向亚洲死难者忏悔
00:34
高市早苗澳洲「下跪」 内媒狠批：对白人卑躬屈膝 拒向亚洲死难者忏悔
即时国际
4小时前
「扮嘢王」罗浩楷罕现身激动落泪  靓爆贤妻陪伴在则照顾轮椅夫  跟TVB旧友饮茶精神翼翼
「扮嘢王」罗浩楷罕现身激动落泪  靓爆贤妻陪伴在则照顾轮椅夫  跟TVB旧友饮茶精神翼翼
影视圈
8小时前
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
饮食
2026-05-05 16:51 HKT
四川玛琉岩瀑布风景区秋千断缆，女子直堕悬崖。
00:23
玛琉岩瀑布｜女子玩悬崖秋千意外坠亡 出发前狂喊安全绳「没绑紧」
即时中国
20小时前
堕楼男童送院亡。蔡楚辉摄
珍惜生命│马鞍山12岁男童堕楼 送院不治
突发
8小时前
何伯何太互殴案 何伯住院缺席聆讯 遭怀疑「扮病」不出庭 官警告再缺席或撤担保
何伯何太互殴案 何伯住院缺席聆讯 遭怀疑「扮病」不出庭 官警告再缺席或撤担保
社会
5小时前
全新六合彩搅珠机登场！「财光马蹄铁」造型告别经典圆环 高手解构看不到的特色：1神秘功能绝不会用｜Juicy叮
全新六合彩搅珠机登场！「财光马蹄铁」造型告别经典圆环 高手解构看不到的特色：1神秘功能绝不会用｜Juicy叮
时事热话
6小时前
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
生活百科
2026-05-05 10:55 HKT