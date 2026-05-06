本港3月零售销售货值按年升12.8%胜预期 政府 : 短期前景大致正面

政府统计处今日（6日）发表最新的零售业销货额数字。今年3月的零售业总销货价值的临时估计为339亿元，较去年同月上升12.8%。今年1月与2月合计的零售业总销货价值的修订估计较去年同期上升11.8%。与去年同期比较，今年首季的零售业总销货价值的临时估计上升12.1%。

今年首季零售业网上销售价值临时估计升30.1%

在今年3月的零售业总销货价值中，网上销售占9.7%。该月的零售业网上销售价值的临时估计为33亿元，较去年同月上升35.1%。今年1月与2月合计的零售业网上销售价值的修订估计较去年同期上升27.5%。与去年同期比较，今年首季的零售业网上销售价值的临时估计上升30.1%。

按零售商主要类别的销货价值的临时估计由高至低分析，今年3月与去年3月比较，其他未分类消费品的销货价值上升18.1%。其次为珠宝首饰、钟表及名贵礼物（销货价值上升27.2%）；超级市场货品（上升0.6%）；电器及其他未分类耐用消费品（上升30.1%）；药物及化妆品（上升3.1%）；服装（上升8.3%）；食品、酒类饮品及烟草（上升1.0%）；百货公司货品（上升1.3%）；汽车及汽车零件（上升80.8%）；书报、文具及礼品（上升3.0%）；家具及固定装置（上升0.6%）；以及眼镜店（上升7.4%）。

另一方面，今年3月与去年同月比较，燃料的销货价值下跌14.2%。其次为中药（销货价值下跌5.4%）；以及鞋类、有关制品及其他衣物配件（下跌10.2%）。

政府: 汽车销售强劲 因电动车税务优惠3月底届满致订单急升

政府发言人表示，3月零售销售继续增强。零售总销货价值按年上升12.8%，大部分零售商主要类别均有增长。各个类别当中，汽车的销售尤为强劲，这是受惠于电动私家车首次登记税宽减在3月底届满，订单在限期前急升所致。



展望未来，受惠于本地需求复苏、访港旅游业持续增长，以及宏观金融环境利好，零售销售的短期前景大致正面。政府会继续监察地缘政治紧张局势波动的下行风险，衡量当中对本地消费市道的潜在影响。