宏福苑听证会︱若知长时间发泡胶封窗会发停工令 古小平 : 畀宏业及鸿毅「呃咗」!

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（6日）举行听证会。由房屋局独立审查组(Independent Checking Unit，简称ICU）高级屋宇保养测量师古小平作供，古小平是ICU强制验楼计划（MBIS）小组的主管。对于宏福苑大维修期间以发泡胶封窗，古小平称当时的观点是「长时间封窗有问题，但逐层封则没问题」。他进一步指，现时回想，同意自己是被宏业及鸿毅「呃咗」。古小平在供词中亦提到，若当时知悉围封时间如此长，便会发出停工令。

古称曾获告知发泡胶板封窗不违法 杜淦堃:「点解一粒字都冇写？」

代表独立委员会的资深大律师杜淦堃引述古小平的书面供词指，在2024年9月古小平就发泡胶封窗的投诉到宏福苑实地视察后，曾向借调至ICU的屋宇署代表谢锦明作口头查询，获告知使用发泡胶板封窗不属于建筑工程，毋须符合阻燃要求，亦不算是僭建物，不可采取行动，不过，谢锦明早前于听证会作供时表示，不记得对方曾咨询过他，亦无印象收过与实地视察相关的勘查报告、图则或相片。显示两人供词有所出入。

杜淦堃今日在听证会上质疑古小平进行了多项工作后，为何未有留下任何书面纪录，形容「做咁多野、点解一粒字都冇写？」古小平回应称，当时因时间仓促，大家系同一个office做野，未及即时撰写电邮确认，并承认这并非其平日的做法。

对于谢锦明在听证会上表示对古小平的查询「无印象」，古小平确认当时未有向谢锦明提供任何资料，但坚持曾作口头查询，并形容「发泡胶封窗都简单易明嘅嘢嚟」。

杜淦堃随后指出，谢锦明曾提及「以发泡胶封窗不可能符合《建筑物条例》第16条」，并询问古小平该解释是否合理。古小平坚称：「我的记忆一定是事实。」

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杜淦堃再问，现时是否仍认为相关做法未有违反《建筑物条例》第16条，古小平表示并非如此，强调当时的观点是「长时间封窗有问题，但逐层封则没问题」。他进一步指，现时回想，同意自己是被宏业及鸿毅「呃咗」。古小平在供词中亦提到，若当时知悉围封时间如此长，便会发出停工令。

记者: 黄子龙、陈俊豪

摄影 : 苏正谦