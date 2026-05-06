涉于迪士尼乐园盗窃3500元货品 小学女教师称患精神病 受保安施压承认无付款才放行

46岁小学女教师涉于去年3月，在香港迪士尼乐园偷窃锁匙扣、腰包、帽子和卫衣等货品，总值逾3500元。她否认一项盗窃罪，今于西九龙裁判法院开审，辩方争议被告向乐园保安及在录影会面中的招认并非自愿，指被告患精神病，惟保安未有让她冷静反而施压，警方亦未在录影会面时解释被告的权利。案件下午续审。

称患精神病当日遭保安施压又被警方误导

被告吴泳仪，被控于2025年3月21日在香港迪士尼乐园美国小镇大街百货店偷窃1个购物袋、3个锁匙扣、2个透明塑胶套、1条徽章带、1个腰包、1个卡片套、1个黑色袋、2顶帽、1个环保袋、1件衫、1件卫衣及1个斜孭袋，总值3,553元，而上述物品为香港国际主题乐园有限公司的财产。

承认事实指，被告当日下午约3时半身处案发地点，同日被捕，被告在案发时间是迪士尼乐园白金卡会员，及持有残疾人士登记证，类别为「精神病」。辩方反对被告对乐园保安的口头招认，以及录影会面招认。辩方指被告患精神病，但乐园保安围住被告施压。被告有表示情绪混乱，而保安叫被告承认无付款才放行。另外，警员进行录影会面时，未有解释权利及曾误导被告。

便衣保安供称目睹被告未付款便离开店

迪士尼乐园便衣保安陈莹毅（音译）供称，当日下午见到被告背著3个迪士尼卡通袋子，拿著2个锁匙扣，在美国小镇大街百货店逛街。期间被告拿起一个锁匙扣，一同放入左肩上的魔雪奇缘环保袋中，再整理衣服遮盖环保袋。陈指被告四处张望，望向穿制服的工作人员，之后未付款便离开店舖。陈尾随被告进入女厕，在被告走出厕格后入内检查，在垃圾桶发现2个属于乐园商品的价钱牌。

陈与队员会合后继续跟随被告，直至见到被告离开乐园范围便上前截停。陈表明身份及指出被告疑似未有付款，被告曾道歉。陈及队员带领被告到保安办公室，查询下被告表示只买了一件衣服，接著将3个袋放在枱上。陈追问未付款的原因，被告表示「我而家可以俾返钱，可唔可以唔报警？」，陈则回应店舖盗窃会报警处理。

陈续供称检查后，发现有16件商品无销售纪录，并且是新货状态，部分的价钱牌被除去。报警后陈再无与被告沟通，陈指整个过程被告正常，她和队员无任何不当行为。

案件编号：WKCC4093/2025

法庭记者：雷璟怡