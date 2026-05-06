宏福苑听证会｜居民投诉相片见发泡胶封窗 惟古小平未有留意 称注意力「喺石屎度」｜持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（6日）举行第22场听证会，亦是第四轮听证会的第1场会议。听证会将传召1位证人，房屋局独立审查组(Independent Checking Unit，简称ICU）高级屋宇保养测量师古小平。

5月6日听证会重点：

古小平认同围标非新鲜事，偷工减料亦有机会发生，惟不知悉他曾参与的大维修工程中是否曾经出现有关问题。

早前疑似向宏福苑承建商宏业通水的ICU刘嘉敏并未向委员会提交供词，古小平称工作由他指派，他熟悉工作内容。

大维修及强制验楼计划依赖RI检验报告，ICU 每月仅固定抽出16宗个案作审核检查，巡查时主要依靠「目测」

杜淦堃质疑强制验楼计划有法团评分高于无法团及区议员推荐竟获15分；古小平认失衡，2021年已修改。

古小平承认后楼梯生口、发泡胶封窗、棚网是否存在风险，相关事项须由ICU跟进及调查，之后才会转交屋宇署。

宏福苑工程顾问鸿毅RI（注册检验人员）I过世两年后ICU才发现，古小平认欠沟通，惟认为开工前没有RI并未影响工程进行。

ICU 过去对宏福苑进行10次视察，当中有8次是事先通水，例外的两次中，有一次是古小平到大埔看医生顺道巡查，他承认做法有机会让承建商鱼目混珠

古小平指棚网点燃10秒仍燃烧或受环境因素影响 ，只能靠实验室证书及文件核实阻燃性

居民向ICU发信问及棚网是否可被点燃，惟回复「答非所问」，未有提及「棚网阻燃性」检测结果

居民投诉发泡胶封窗问题，古小平称曾约见RC及RI，他们指会「三层三层做」，风险可控，未料到对方「说话系错」

古小平坚称曾向借调至ICU屋宇署代表谢锦明询问发泡胶封窗问题，称被宏业及鸿毅「呃咗」，若知封窗时间如此长会发停工令

杜淦堃批评ICU将投诉推回被投诉者，令居民无从申诉；古小平承认回复欠清晰，亦屡轻信承建商解释后未再跟进

屡轻信承建商解释后未再跟进 古小平指难预视「边一句说话系真确」

【16:55】杜淦堃引述居民投诉信，指ICU在书面回复中，着业户如有发泡胶、棚网阻燃性等类似问题，可直接联络业主立案法团、管理公司或承办商。杜淦堃质疑如同将投诉人推回给被投诉者，古小平承认回复字眼上「有啲唔系咁清楚」。 杜认为「任何一个居民都会同你讲，佢哋（承建商）讲大话」，直言「可能唔系你用意，但个效果就系咁」，令居民以为无办法再作投诉。

对于 ICU 屡次轻信承建商的解释，杜淦堃质疑古小平：「你做咗咁多年ICU，点解人哋讲一句，你就信人哋？」古小平解释称，很难预视他们「边一句说话系真确」，但承认在听取承建商解释后便无再作关注，原因是「无其他嘢去触发我哋再怀疑」。

就「发泡胶封窗」似乎无再跟进问题，古小平不同意，称收到投诉后有作跟进。但杜淦堃随即指ICU的做法更似是「无人再投诉，你哋就唔会理」。委员会主席陆启康亦质疑，直指发泡胶封窗情况一直存在，「如果睇多啲，无理由睇唔到？」陆启康直言，从外面看非常明显，绝对很难看不见，「几千个居民知道，RI个代表都知道」。

古小平最终承认 ICU 在多次巡查制度上「有很多可改善空间」，但仍强调局方已「认真处理」宏福苑接获的50宗投诉。至于在大火发生后，他表示ICU已改革制度，包括引入全新巡查机制；由开工到完工期间，ICU 会每四个月到地盘巡查一次；强制要求 RI 必须亲自落地盘并提交巡查纪录；同时，ICU 会透过电脑系统随机抽查巡视位置和检验项目，以防有人预先作假。

古小平同意短时间内拆除发泡胶板无违反《建筑物条例》第 16 条

【16:45】宏福苑居民代表大律师谭俊杰就2025年10月28日进行的棚网测试表示关注。古小平解释，当日进行的主要是检视旧有棚网的阻燃程度有否随时间下降，由于属定性检测，故毋须抽取大量样本，两栋楼宇的数据已具参考价值。

此外，谭俊杰亦质疑，为何在测试新棚网时，主要选取靠近路边位置的棚网。古小平回应称，测试进行期间正值更换棚网工程，近路边的棚网正处于安装或更换阶段，其状态应最能反映实际施工情况，因此以此作为检测样本最为准确。

代表政府的资深大律师孙靖干。

代表政府的资深大律师孙靖干指，对于借调至ICU屋宇署代表谢锦明早前在听证会提到，「如果你喺外墙做打凿嘅时候，譬如某个楼层做打凿嘅时候，你𠮶个楼层铺番啲发泡胶板，做完咗之后你拆嘅话，咁短时间，我自己觉得系冇违反法例嘅精神嘅，冇违反呢个《建筑物条例》（建造）条例第 16 条嘅，因为我自己觉得条例本身喺度，有时做嘢都要有啲弹性。」古小平认同这个看法。

居民曾查询谁是RI 惟获ICU回复指不便透露身份

【16:10】杜淦堃指出，2025年3月，宏福苑有居民透过1823热线，向「ICU」查询该屋苑的RI（注册检验人员）究竟是谁。及至4月，ICU人员刘嘉敏回复称，RI是由业主立案法团委任，相关委任资料由法团交予ICU，故该组不便对外透露RI的身份。

杜淦堃亦揭露，在2025年3月24日，刘嘉敏曾问及「鸿毅」是否愿意公开其RI身份，鸿毅回复指不希望向第三方公开有关资料。

杜淦堃质疑，RI的资料如此保密，居民若有意见或投诉，可循何种渠道进行投诉？ 古小平表示，对于是否公开RI资料，他认为这些资料是法团或管理处可以取得到的。

居民投诉相片见发泡胶封窗惟古未有留意 称注意力「喺石屎度」

【16:00】杜淦堃亦提到，有宏福苑居民的窗户被发泡胶封闭长达超过一年，古小平同意。杜随即问及为何长时间未有察觉，古解释：「因为冇居民投诉」，加上承建商曾承诺「每几层就会拆」，因而未有深究。惟杜淦堃指出，根据居民向委员会提交的照片，2024年11月及2025年1月的投诉相片中，大量窗户明显被封闭，古小平承认曾审视相片，但称「当时我注意力喺石屎度，未有特别关注封窗情况。」

杜淦堃进一步质疑，古小平为何轻易相信承建商声称发泡胶板符合阻燃标准。古小平回应指，当时以为工程按「每3层3层」方式进行，认为风险已降低，并称屋宇署并无使用发泡胶板的相关指引或标准。杜淦堃引述古小平曾向居民回复「我们得知承建商用阻燃标准的发泡胶板」，古小平承认该说法「不太准确」，并坦言有关回复可能令居民误以为问题已解决，不再向他们求助。

坚称曾就封窗问题向谢锦明查询 若知封窗时间如此长会发停工令

【15:40】杜淦堃引述古小平的书面供词指出，古小平曾向借调至ICU的屋宇署代表谢锦明作口头查询。杜淦堃质疑，古小平在进行了多项工作后，为何未有留下任何书面纪录，形容「做咁多嘢、点解一粒字都冇写？」古小平回应称，当时因时间仓促，「大家系同一个office做嘢」，未及即时撰写电邮确认，并承认这并非其平日的做法。

对于谢锦明在听证会上表示对古小平的查询「无印象」，古小平确认当时未有向谢锦明提供任何资料，但坚持曾作口头查询，并形容「发泡胶封窗都简单易明嘅嘢嚟」。

杜淦堃随后指出，谢锦明曾提及「以发泡胶封窗不可能符合《建筑物条例》第16条」，并询问古小平该解释是否合理。古小平回应称：「我的记忆一定是事实。」

杜淦堃再问，现时是否仍认为相关做法未有违反《建筑物条例》第16条，古小平表示并非如此，强调当时的观点是「长时间封窗有问题，但逐层封则没问题」。他进一步指，现时回想，同意自己是被宏业及鸿毅「呃咗」。古小平在供词中亦提到，若当时知悉围封时间如此长，便会发出停工令。

发泡胶封窗古否认疏忽 称RC及RI会分层施工 风险可控

【15:25】杜淦堃随后问及有关发泡胶的问题，对于有居民投诉维修工程使用发泡胶板，ICU于2024年9月25日到宏福苑巡查，古小平于书面供辞中称观察到当日有3座大厦，包括宏昌、宏盛及宏志阁有棚架及围网，其余5座则无棚网，亦无贴发泡胶板，不过地下则放有发泡胶板。他上楼时见到大堂的窗被封，但不肯定住宅内有否发泡胶，称因有棚网而「睇唔到」。

杜淦堃指，有居民投诉指发泡胶属可燃物料，忧虑安全风险，质疑古小平在现场目睹大量发泡胶及封窗情况，却未有跟进。古小平否认疏忽，解释他于10月28日曾约见注册承建商（RC）及注册检验人员（RI），对方声称会采用「三层三层做」的流水作业方式施工。他当时相信该解释合理，「无谂过佢哋对我哋讲嘅说话系错」。他补充，当日并无进行燃烧测试，亦未要求对方提交发泡胶的阻燃证书，因为分层施工方式在他看来风险可控，「无基础叫佢畀证书」，同时也没有作出任何书面记录。

委员会主席陆启康质疑：「点解你会睇唔到？」古小平回应指，棚架所采用的「闭目式」保护网孔眼极为细小，从外面难以看清内部窗户是否已被发泡胶封住。

居民发信忧新棚网阻燃性 古小平承认ICU回复「答非所问」

【14:55】杜淦堃指出去年10月28日，即两次台风袭港后，ICU 针对居民江祥发发信投诉棚网老化而进行巡查。当时地盘仅更换了部分破损的棚网，现场新旧棚网同时存在。会上展示照片显示，新棚网颜色较浅且较透光，与旧棚网明显不同。

古小平作供时承认，当日巡查时有留意到新旧棚网的分别，并曾要求承建商「宏业」出示证书。但在RI代表在场下，承建商称两者属同一供应商，新旧棚网的证书也一样，古小平认为「当时很难与他争辩」，故接受该解释，凭旧证书便让其过关。

就居民江祥发担心棚网「烧唔烧得着」的阻燃性问题，杜淦堃展示ICU当时回复江祥发的信件，内容仅提及「本组已指示承建商尽快完成修复，并由合资格人士检验及签发证明」，却完全未提及「棚网阻燃性」的检测结果。杜淦堃质疑该回复根本是「答非所问」，古小平最终承认，信中无解答居民所关心的棚网阻燃性问题。

古小平承认只有在宏福苑烧棚网，也未曾试过交棚网样本到政府化验所化验，他在供词亦承认现场烧棚网的测试属「粗略」，不一定准确。杜淦堃问古小平，这种不准确的测试会否给予居民「以为个棚网无问题」的错觉。古小平不同意，认为主因是有人（宏业）做了手脚，否则是有机会可在现场「烧到验到」。

棚网点燃10秒仍燃烧或受环境因素影响 靠实验室证书及文件核实阻燃性

【13:10】听证会初期曾播放一段影片，有人以打火机燃烧棚网约15秒，棚网起火后未有自行熄灭，需由在场人士吹熄。古小平指，当时由承建商代表吹熄，认为吹熄「𠮶下有问题，但复验点都烧唔著」。古续指，当时是由他决定燃烧的位置，取自地下的样本无法点燃，而天台样本焚烧10秒后就被「整熄咗」。他承认实验结果可能受环境因素影响，因此未有再追问。

杜淦堃关注参与检测的「RI」代表是否具备专业资格，多次追问「你点知佢有无资格？」古小平回应称「佢系代表RI」，杜淦堃再问「个代表有咩专业资格？」古小平表示从对方卡片得悉其职衔为「高级合约经理」，相信有一定资历。杜淦堃回应「哦，原来系咁」，现场传出笑声。

委员会主席陆启康关注「超过十秒本身已经系一个问题，无论咩情况之下烧」，因为火警现场环境无法预测，任何持续燃烧均应视作警号。古小平则回应，环境因素如网膜沾上污渍或易燃物，可能导致局部燃烧；而现场测试仅为参考，主要仍依赖实验室证书及文件核实阻燃性。

杜淦堃质疑古小平对于测试棚网是否「没有什么经验」。古小平否认有关说法，强调「这些烧棚网并不是什么复杂的事情，看一两次就已经能够掌握，而且我也有问过同事」。

古小平指出，他亲眼见过两次测试，过程中并没有人会吹熄棚网。不过他补充，「根据我向同事了解，个别例子是曾经出现过的」。他认为，关键在于相关的查验证书。

古小平认查棚网前「通水」 予承建商有机会鱼目混珠

【12:55】杜淦堃指出 ICU 过去对宏福苑进行10次视察中，有8次均有事先通知注册检验人员（RI）及承建商（RC），仅得2次例外，其中一次更仅因古小平刚好在大埔看医生而顺道短暂视察。

古小平解释，ICU是为尽快处理后续问题及了解实质操作，故习惯上会预先通知RI，为了「方便啲」而约齐承建商到场。不过，杜淦堃质疑做法与众多其他政府部分的程序有异，引述消防处、劳工处及屋宇署的作供，均称为确保调查的公平性与完整性，进行巡查前均不会事先通知。

古小平承认ICU在处理宏福苑及其他屋苑维修投诉时，一般采取「预先通知」的习惯，有别于其他政府部门的突击检查机制。杜淦堃质疑「提前约齐RI、RC」变相向承建商「通水」，令承建商得以在巡查前采购110张棚网「鱼目混珠」、掩饰违规、应付巡查。古小平同意，但表示「𠮶时唔觉得佢有机会做手脚」 。

会上展示的WhatsApp记录显示，ICU刘嘉敏（古小平下属）在视察棚网前通知RI需安排承建商「宏业」的代表谭先生到场。古小平称，预先通知是基于实际需要，因为棚架安全属技术问题，且当时已被公众关注，认为「不是秘密」。

杜淦堃随即质疑，正因为ICU的「通水」，让承建商有机会做手脚鱼目混珠。承建商在接获通知的同日，紧急订购110张棚网以应付巡查。杜淦堃直言「其实唔通知，你哋都可以冲落去查」，问古小平「你哋嘅做法，是俾机会佢哋鱼目混珠。」古小平同意，但因为宏福苑地盘范围大，且ICU未有透露具体抽查位置，故事先并未料到对方会「做手脚」。

古小平表示，ICU在宏福苑大火后已改变监管机制，包括巡查前将不再向RI透露具体目的、改用电脑抽签决定视察位置及项目等，以防有人预先获悉而「做手脚」。杜淦堃直言「其实屋宇署、其他部门一直都系咁做，得你哋唔系」，形容「而家改，只系睇齐返」，古小平同意。杜坦言，「如果本身做法无问题，就唔使改啦」。

向RI发文件未获回获 杜淦堃质疑「零沟通系荒谬」

【12:15】杜淦堃指出，鸿毅所属的「RI」沈巨忠于2022年7月逝世后，直至2023年7月才由陈兆华出任董事兼RI（注册检验人员），同年年底再由吴跃接任。他批评鸿毅的陈述不正确、不可信，直指「鸿毅呃你哋」，期间甚至出现「无RI」却未见提交强制验楼首阶段表格（MBI1）的情况。他续指，ICU未能察觉问题，亦从未提出质疑，「你哋关心只系文件、纪录上有无RI」。

古小平回应时承认「系」，承认从未见过接任的RI吴跃。他指出ICU曾向吴跃发出文件，但未获任何回复。杜淦堃随即质疑「零沟通系荒谬」。

古小平解释，现行强制验楼制度并无要求定期巡查或视察，而处理投诉时「有啲工程唔使接触RI」。杜淦堃认为，若其他人可代为回复，RI只沦为「橡皮图章」。

RI过世两年始因投诉才发现 古小平认欠沟通惟认为维修未开始

【12:00】杜淦堃表示，曾任宏福苑工程顾问鸿毅的「RI」（注册检验人员）的沈巨忠早于2022年7月15日离世，然而屋宇署直至 2024 年 9 月，因处理一宗投诉时才赫然发现他已不在人世。杜淦堃质疑，即代表ICU于两年间均无联络「RI」，认为两年间ICU与RI欠缺沟通，古同意。

杜淦堃随后问古小平，即使宏福苑维修工程在该两年间尚未正式动工，但前期准备工作如搭棚、临时工程等同样需要RI参与监督。「搭棚都好紧要……每一个工序都有唔同嘅风险同问题。」质疑ICU为何没有主动查问RI的状况。

古小平回应称，由于宏福苑维修工程在2024年7月才正式开始，强调开工前没有RI并未影响工程进行。他承认当时并不知悉RI何时离世，亦未有主动查问，因为「当其时嘅着眼点系尽快入返个新嘅RI接手」。

杜淦堃进一步指，ICU的刘家敏至少两度要求鸿毅补交强制验楼计划文件，并指出如没有获委任的RI应该停工。他质疑：「发现RI死咗两年，应该都唔系成日发生，所以你应该会记得？」

杜淦堃再问及古小平在没有RI的两年间，署方有否主动巡查，古重申宏福苑的工程在2024年7月才展开，由沈巨忠离世至开工期间，工程都未有进行。

杜淦堃指出，鸿毅公司在2024年10月向ICU提交文件，表示「其上述项目已即时交由另一位RI吴跃接手跟进」。他认为，鸿毅的说法暗示RI已「无缝接轨」，但ICU完全没有查问沈巨忠何时离世，又指ICU曾多次催促鸿毅提交新RI的名字，却始终不觉可疑。

后楼梯生口、发泡胶封窗等 古小平认ICU有监管责任

【11:50】在物料监管方面，杜淦堃指，古小平的供辞提及，负责注册检验人员（RI）责任包括确保建筑用料符合标准，但ICU与屋宇署同样不会核实或澄清物料问题，或定期了解物料是否合标准。

杜续指，根据《建筑物(建造)规例》第16条，进行建筑工程或街道工程，须采用适当的建造方法及程序及采取适当的预防措施。他进一步提问，后楼梯生口、发泡胶封窗、棚网、被动消防装置是否合规，以及棚架所属的「ICU」（独立审查组）是否需要承担责任。

古小平承认，后楼梯生口、发泡胶封窗、棚网是否存在风险、被动消防装置是否合规、棚架会否造成危险，ICU均有责任。古强调，相关事项须由ICU跟进及调查，之后才会转交屋宇署，并表示：「系我哋嘅管辖范围。」

监督工程靠RI自律 ICU对其质素、可靠性及诚信无审查机制

杜随后问及宏福苑后楼梯开「生口」的问题，古小平指ICU无察觉，承认并无于后楼梯视察。 杜淦堃指，「即系无人投诉，你哋就唔知？」古小平回应「系」，同意只靠「RI」（注册检验人员）自律及监督。

杜随后再问如何监察「RI」，古小平同意ICU对「RI」委任既无角色，也无审查，认为应由屋宇注册制度和市建局招标妥。

杜淦堃质疑，即使RI与承建商未有按规定执行监察，署方单靠审查文件根本无法发现 RI 「讲一套做一套」的情况，认为署方对RI的质素、可靠性及诚信并无审查机制。

古小平表示，本身制度有RI监察工程，业主聘RI监督。他承认，ICU无定期巡查，接获投诉「先做嘢」，依赖承建商及RI自律和监督 。

强制验楼评分制 区议员推荐曾占15分

【11:45】听证会上，亦谈及宏福苑为何会被加入强制验楼计划。当年强制验楼的评分机制按楼龄、有否做过大维修、有否潜在危险等，分数越高、入选计划机会越高。杜淦堃质疑，为何设有业主立案法团（OC）的屋苑能获5分，没有法团仅获1分，「有法团管理嘅屋苑仲高分过无法团管理屋苑？」此外，杜亦质疑为何获「区议员推荐」更会获15分。古小平承认，当年逻辑「确实不平衡」，并指机制已在2021年修改，没有法团的楼宇会获较高评分，以尽快处理潜在风险，评分亦已与区议员推荐无关。

每月仅抽查16宗RI检验报告作深入审查 巡查时亦主要靠「目测」

【11:25】听证会上揭露，ICU在监管大型楼宇维修及强制验楼计划（MBIS）时，非常依赖注册检验人员（RI），惟每月的抽查比例低，仅16宗。而当中仅三分一是实地审核，其余则是靠报告审核。

审核维修报告方面，古小平作供称，当收到由RI提交的检验报告（MBI 3）后，ICU主要进行「初步检查(Preliminary Check)」及「基本审查（Fundamental Check）」，不过，他承认ICU人员仅限于核对表格签名、注册资格及报告目录是否齐备，并不会深究报告内容的真确性或工程的实际需要。

就较深入的「审核检查（Audit Check）」，ICU 依靠电脑系统每月固定抽出16宗个案，当中仅约三分一（即5至6宗）会进行「实地视察site audit」。其余三分二的「报告审核 document audit」，古小平指会评估RI检验手法是否恰当。至于会否显示其他问题、「有冇defects(瑕疵)需要整」，杜淦堃直言「佢讲你就睇到，佢唔讲你咪睇唔到」，如果不去检查，就只能靠RI检验的可靠性，古小平同意。

宏福苑个案中唯一被抽中作实地审核的宏泰阁，杜淦堃展示当时的巡查表格与相片，指出ICU职员视察时主要依靠「目测」，对于天台水缸、消防缸有否生锈等问题，古小平承认「唔会做咩测试」、也无办法「全部睇晒」，只会抽样巡视天台、某些楼层、地下等部分区域。 杜淦堃质疑，单是宏福苑一个项目已提交了8张表格，而只有宏泰阁一幢被抽中，按全港维修数量计算，每月16宗的抽查量是很低，古小平同意，解释称每月16宗是过往按资源及人手而作决定。

房屋局ICU代表古小平。

ICU 刘嘉敏无提交供词 古称工作由他指派 清楚工作内容

【10:25】代表独立委员会的资深大律师杜淦堃表示，房屋局独立审查组（ICU) 高级屋宇保养测量师古小平曾先后两次在房屋局独立审查组（ICU)工作，对建筑条例及ICU的建筑监管责任有长期认知。2018年3月晋升至高级屋宇保养测量师，2024年1月4日再次加入ICU，他曾在房署屋邨管理处工作，负责屋邨保养工作。

杜淦堃提到，宏福苑大维修至大火当日，他是ICU强制验楼计划（MBIS）小组的主管，其团队包括5名专业人员及12名非专业人士，杜淦堃问及，大火发生前，坊间普遍留意到大维修承建商存在围标行为，指这些不法行为「都不是新鲜事」。古小平回应时同意。

杜淦堃进一步追问，在大火之前，承建商有否出现其他不当行为，包括偷工减料。古小平表示，此类情况在行业内「有机会发生」，但他本人并不知悉在他曾参与的大维修工程中是否曾经出现。

杜淦堃随即追问：「你的答案是不知悉？」古小平回应指出：「如果有的话，已经举报俾廉政公署（ICAC）了。」

另外，古小平提到，就「宏福苑」项目，除古本人外，还有刘嘉敏及李嘉豪参与处理。杜淦堃指，刘嘉敏没有向委员会提供证人供词，问古小平原因，古小平解释指，刘嘉敏日常工作均由他所指示，「佢落去我都同佢一齐，我清楚佢嘅工作」。

翻查资料，在独立委员会举行的首场听证会中，代表委员会的资深大律师杜淦堃引述WhatsApp群组的讯息，当中一条讯息的发讯息者为时任ICU屋宇保养测量师刘嘉敏，「预告」将到场巡查，并且与Andy Sir(古小平)对棚网进行阻燃测试。

而古小平早前作出的供词亦提及2024年9月到宏福苑巡查后，曾口头咨询借调到ICU的屋宇署前高级屋宇测量师谢锦明，获回复以发泡胶封窗不是建筑工程，对防火物料没有要求，无法采取行动。

记者：黄子龙、陈俊豪

摄影：苏正谦