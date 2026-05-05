宏福苑安置︱解说专队联络业主收资讯包 6月底前签信将首批拣楼

为向宏福苑业主提供长远居住选择，房屋局设立特设销售计划，业主可选购九龙湾、启德、粉岭、大埔等10个项目共约3,900个单位。房屋局局长何永贤指，业主6月30日或之前签署「接受收购建议信件」，将会首批优先拣楼，而在7月1日至8月31日间签署，会安排在第二批拣楼。

涵盖10个项目 约3900单位

何永贤在社交平台更新特设销售计划状况，指随着工作推展，当局已陆续接触宏福苑业主，并安排派送特设销售计划的资讯包，当中详列10个资助出售房屋项目的单位数目、设施配套、周边环境等资料。「解说专队」正联络业主以收取资讯包。

房屋局已陆续接触宏福苑业主，并安排派送特设销售计划的资讯包。何永贤fb

愈早签署收购建议信愈早拣楼

何永贤提醒，于今年6月30日或之前签署「接受收购建议信件」的业主，将可作为首批人士，在「特设销售计划」中优先选楼。至于在今年7月1日至8月31日期间签署的业主，则会被归入第二批选楼。

宏福苑业主如有任何疑问，可联络「解说专队」，或致电宏福苑长远居住安排方案查询热线︰2129 8133。