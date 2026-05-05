五一黄金周︱高铁站现离境人潮 长沙客大赞港人热情 使几万未够喉 离港前再扫药妆

内地五一黄金周踏入尾声，西九龙高铁站陆续有旅客离港。有一家大小拖着行李箱及少数露营旅客准备返程，亦有不少人在站外药妆店作最后冲刺「入货」。《星岛头条》记者今午（5日）到西九高铁站观察，旅客有序排队通关，站外屏幕显示检票闸口「畅通」，过关时间少于15分钟。

半数长途高铁车票售罄

高铁站屏幕亦显示，约6至10分钟就有一班短途列车出发，前往深圳、东莞和广州等，部分班次车票售罄。至于往长沙、厦门和北京等的长途列车，则约30至1小时一班，有半数班次车票售罄。

露营客指郊野多垃圾 盼麦理浩径增垃圾桶

福建露营旅客赖先生与杨先生首次来港徒步，选择挑战麦理浩径一、二段，夜晚则在官方营地露营。赖先生表示，为尝试新行程，今次选择到港露营5天4夜，带齐物资便与友人一同上山，「景区都逛过，就不想再去了，想尝试一下新的，（徒步）是一个新的运动，香港的风景也非常好」。问及营地衞生情况，他称该营地设有垃圾桶，看到其他人都很守规则，自己亦会将垃圾装起来、挂在背包挂钩，「不会随意丢弃。」

杨先生则称，看到部分海边如破边洲有漂浮垃圾，亦有人在营地乱抛垃圾，步行期间也发现麦理浩径的垃圾桶数量偏少，但露营客众多，一路上见到地上有一些食物残渣、包装等垃圾，故建议「能增加垃圾桶会更好。」

长沙客大赞购物天堂 惟叹的士支付不便

长沙旅客詹小姐与朋友访港3天，选择去迪士尼乐园及维港等热门景点，合共花费约数万元人民币。离境前，她再到高铁站外药妆店作最后「补货」，「刚从海港城过来，有很多都还没逛，只买了衣服。」

她大赞香港人热情，服务亦不错，但正值五一黄金周，不少景点都大排长龙，「商场和迪士尼人太多，要排很久的队」。问及雨天有否影响行程，她称刚好安排参观太平山山顶那天下雨，最后未能到访略感遗憾，但仍庆幸下雨后气温较凉爽，也不会闷热，很舒服。

不过，她亦提到在香港乘坐的士时支付方式稍为不便，大大影响心情，「刚才司机不收微信支付、支付宝，我们的现金也花完了，最后要透过转账给司机的内地朋友，也是有点不知所措，因为的确第一次遇到这个情况，其他都很好的」，期望日后电子支付更为友好，并计划下次再来港买护肤品和药妆，「香港就是购物天堂，买东西都很方便。」

重庆情侣购物为主 3日使两万人仔

深圳旅客黄小姐一家三口来港4天，主要行程为迪士尼乐园和东涌购物中心，单是购物便花费一万多元，「买了小孩子衣服，还有大人也买了一些，因为买了（乐园）年卡，便经常过来」，相比起上海迪士尼，到访香港较近，交通亦很方便，故平时经常往返香港，又计划未来小朋友长大后，再带她到海洋公园等景点参观。

重庆李小姐与男友张先生则以购物为主，3天行程花费约1至2万元人民币，购买名牌鞋子、食品和日用品。她们表示，由于来港次数较多，已经很熟悉环境，故行程主要是购物，「不太去景点」，又计划下次访港顺道前往澳门。

记者：何姵妤

摄影：苏正谦