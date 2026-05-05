家庭幸福指数︱调查指逾四成人愿与AI倾心事 每五人便有一人感孤独

香港家庭福利会今日（5日）公布2026「香港家庭幸福指数」，分数为6.09分，属于「一般」水平。自2019年首次调查研究以来，家庭幸福指数今年止跌回升，由2024年的6.06分，升至今年的6.09分，增加0.03分，整体幸福水平与2024年相若。

响应世衞问卷加入「孤独」问题

调查于今年1至2月进行，以随机抽样方式，透过固网及手提电话，邀请2,112名18岁或以上与家人同住的香港居民，回答「香港家庭幸福指数」问卷。指数共有26条题目，涵盖6个范畴，包括家庭团结、家庭资源、家庭健康、社会连系、社会资源和生活平衡。此外，为响应世界衞生组织近年关注的公共衞生议题「孤独」，是次调查特别加入相关问题，以探讨家庭幸福、孤独和与AI相关情况。

调查显示，6个范畴的得分整体与2024年相若，当中「家庭健康」得分在新冠疫情后下跌幅度明显，至今仍未录得显著回升；「社会连系」得分则由2022年起逐年上升；「生活平衡」是6个范畴中唯一有显著升幅，上升0.19分。

贫富家庭幸福指数持续有显著差距，家庭月入少于4,000元与月入10万或以上家庭，于2024年已有0.6分幸福指数的显著差距，今年更进一步扩大至1.01分。政府最新公布2025年家庭住户每月入息中位数为3万。调查显示，月入略低于本港中位数的家庭（HK$25,000-$29,999），其家庭幸福指数自2019年起持续下跌，今年该群组幸福指数（5.96分）甚至低于整体平均值的6.09分。

全港每5人有1人「孤独」

调查响应世界衞生组织2025年发表的全球报告中指出「全球每6人中就有一人受孤独的影响」，在问卷中加入「孤独」相关问题。调查显示，19.8%受访者达「孤独」临界值，即全港每5人中就有一人被界定为感到「孤独」，较世衞数字严重。同时孤独感分数较高的受访组别，其家庭幸福指数亦较低。

即使与家人同住，23.5%受访者不愿意与家人倾诉。近一成人甚至不愿与家人、朋友或人工智能AI倾诉，推算全港约有52万人处于这种「家内孤岛」的自我孤立状态。调查结果同时显示，每日与家人相处、倾谈的时间，与家庭幸福呈正比。若每日与家人相处时间由少于1小时增加至2小时，其家庭幸福指数则提高0.26分，孤独感分数下跌0.62分。

四成人愿与AI倾心事

18至29岁年龄组别之中，41%受访者表示愿意与AI倾诉心事。优先次序而言，撇除不认识AI的受访者，18至29岁组别有71%相比AI更愿意与朋友倾诉；而相比AI更愿意与家人倾诉心事的只有58%，显著低于30岁或以上组别的78%。这反映AI暂时仍未取替人类成为倾诉对象。

家福会根据以上结果，建议继续以家庭作为单位推动「家庭健康」，提倡「健康是一家人的事」；每日与家人相处至少2小时、倾谈至少15分钟，互相陪伴、表达关怀，如观察到家庭成员有孤独倾向，应主动关心他们或向专业人士求助；Al聊天工具已甚普遍，人工智能与家人朋友间的倾诉相处，可起相辅相成作用，呼吁政府及各界机构推出更多贴近市民需要的服务与培训，协助较少接触数码科技人士了解AI及其正确使用方法，让科技真正成为促进连系的工具。

记者：蔡思宇