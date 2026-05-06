启德体育园︱《壮志凌云》矗立星海园 武士策骑腾空跃 展港冲前雄心志

任哲是中国当代具代表性的雕塑艺术家之一，以雄浑刚劲、充满精神张力的武者与英雄形象闻名于亚洲及国际艺坛。除了坐落于启德体育园中央广场的《龙之九子》，毗邻美食海湾的星海园内亦矗立着他创作的巨型雕塑《壮志凌云》，作品刻画一位策骑飞马的武士从体育大道腾空而跃，演绎了昔日启德机场引领香港腾飞的重要⻆色，也展现香港继续冲前的雄心壮志。

武士策马英姿比拟运动员精神

《壮志凌云》以香港海港为背景，策骑着飞马的武士从启德体育大道腾空而跃、气势如虹，直冲云霄，既有一日千里的速度，又具有力破千军的威势，展现「少年当有凌云志，万里长空竞风流」的远大理想与志向。整座雕塑形神兼备，武士策马的英姿，与运动员追求「更高、更快、更强」的精神可作比拟，同时体现香港超越向前的雄心壮志。

金庸「侠之大者」雕塑轰动

任哲1983年于北京出生，毕业于清华大学美术学院雕塑系，取得学士及硕士学位，现为中国雕塑学会理事，并积极参与公共艺术与文化交流活动。他擅长将中国传统文化，如书画、武术、诗词与哲学与西方当代雕塑语汇相融合，作品多以不锈钢、青铜等材质创作，呈现「蓄势于外、化象于表、凝神于中」的精神核心。其雕塑常以武者、历史与文学人物为题，象征不断自我超越的精神力量。

任哲的作品获各地多个艺术机构收藏，包括故宫博物院、中国美术馆等，并多次荣获国际奖项。他曾在中国、纽约、新加坡、韩国等地举办个人展览，包括2017年在香港交易广场的展览，以及2019年在北京太庙的展览，成为该建筑群600多年来首个当代艺术展。近年最为瞩目的是为纪念文坛巨匠查良镛（金庸）百年诞辰，举办的「侠之大者──金庸百年诞辰纪念．任哲雕塑展」，他将金庸笔下5本小说中共22位家喻户晓的小说人物，塑造成充满力量的雕塑，引领观众深入金庸的武侠世界，亦是全球首个获正式授权的金庸经典武侠人物雕塑艺术展。

记者：蔡思宇

摄影：苏正谦