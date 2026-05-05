九龙城广场AEON正式撤出 向商场付近5300万分手费 换提早终止租约！

九龙城广场AEON去年10月已多番传出结业，《星岛头条》记者曾向AEON查询，得知AEON分店于去年12月1日起作休整，暂时未有具体重开时间，不排除不再重开的可能性。永旺（AEON）昨日(4日)发布公告，终止九龙城广场AEON的租约，并向商场支付5299万的分手费，以换取提早一年多终止租约。

九龙城广场AEON总面积约114,026平方英呎，位于2 楼、3 楼、1楼及4楼部分楼层，每月租金达480万。永旺（AEON）昨日发出公告，指在本月15日终止有关租约，AEON须向业主未付港币52,987,403.46元。

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认结业与重建及「北向消费」消费影响

公告还提到，考虑不断变化之商业环境及九龙城广场之重建计划。鉴于该地段已获批改作住宅用途，店舖之长远经营可行性受限，是次提早撤出让本集团得以避免与重建时间表相关之不确定因素，并避免进一步投资不再符合现代零售标准之陈旧基础设施。

AEON又认为，提前终止租约乃一项积极举措，以适应「北向消费」趋势及香 港零售市场之结构性转变。

2018及2020年两次传出重建消息

九龙城广场于1993年落成，作为区内唯一大型商场，一直是街坊的日常去处与集体回忆。不过，坊间一直传出广场将重建为住宅的消息，对此，九龙城广场在社交平台发文澄清，指商场「完全没有重建计划」、「所谓『重建』计划其实只是都市传说」，更强调将进行升级发展，早前逆市已开美食街。

翻查资料，九龙城广场过去两次传出重建消息，分别为2018年及2020年。2018年，有报道指商场向城规会递申请改划重建，但因临时车位问题而被否决；2020年则获准重建为两幢31层高商住大楼，提供850个住宅单位，并设有5层地库及约95,602方呎商业楼面，惟后来却不了了之。

