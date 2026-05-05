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「舖王」邓成波儿子邓耀升再遭财务公司入禀呈请破产 高院6.30开庭处理

社会
更新时间：12:57 2026-05-05 HKT
发布时间：12:57 2026-05-05 HKT

已故「舖王」邓成波家族近年被指陷入财困，名下多项物业沦银主盘或需蚀卖套现。邓成波儿子、升域(控股)有限公司主席邓耀升继上月遭商厦业主利盛发展有限公司入禀提出破产呈请后，昨再遭宝元财务有限公司入禀高等法院提出破产呈请。根据司法机构网页显示，利盛发展所提出的破产呈请已排期在6月9日开庭处理，而新案宝元财务所提出的破产呈请则安排于6月30日处理。

宝元财务曾入禀向邓耀升兄弟追债6608万

宝元财务有限公司(Bao Yuan Finance Limited)在2026年5月4日入禀高等法院申请邓耀升（Tang Yiu Sing）破产。根据相关报道，邓成波被指拖欠宝元财务有限公司6,250万元贷款，宝元财务2024年9月入禀高等法院向邓成波2名儿子追债，要求以市价公开拍卖或私人销售鲗鱼涌英皇道福昌楼2个单位，以偿还连本带利合共6,608万元判定债项及其余相关费用，余款则会归还邓氏家族。

利盛发展两度兴讼状告邓耀升违反租约索赔

利盛发展有限公司（Fortune Century Devlopment Limited ）则在2026年4月9日入禀高等法院向邓耀升提出破产呈请。翻查资料显示，利盛发展有限公司曾两度入禀高等法院，指邓耀升2019年起透过嘉福（香港）有限公司签订10年租约，租用旺角亚皆老街31号整幢物业作商业用途，但邓耀升和其公司违反租约，欠缴租金、差饷、管理费等。

利盛发展有限公司在2022年入禀向邓耀升连本带利追讨欠租及杂费共逾1,074万元；另在2024年入禀指，邓耀升欠交租金、差饷、管理费等，利盛2024年5月已去信要求终止租约，但邓耀升不按律师信要求交吉大厦，亦未连本带利支付欠款，遂向邓耀升连本带利追讨逾525万元，并要求法庭下令邓耀升及其公司交吉旺角亚皆老街31号整幢工商大厦。

案件编号：HCB2367/2026及HCB3037/2026
法庭记者：刘晓曦

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