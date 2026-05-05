五一黄金周︱内地客访麦理浩径疑拆路牌打卡？小红书发帖：这才是我要的游客照 渔农署有回应

内地五一黄金周长假期，本港多个郊游热点连日来人头涌涌，不过部分旅客行为惹议，包括在西贡浮潜采捕数十只海胆进食、有咸田湾露营客乱倒厨余被票控3000元等。网上流传有旅客到麦理浩径行山时，为博眼球「打卡」，怀疑把沿路的「麦理浩径」路牌拆下来，并双手抱着路牌拍照、并在小红书发帖分享，更在帖文配以「这才是我要的游客照」字句。

事主小红书回应：牌子本身已掉下来

事件引起本港网民猛烈批评，指控其行为涉「刑事毁坏」、斥「不断破坏然后一走了之」。亦有网民叹称「挨得过台风都挨唔过五一」、又形容「这正是香港被玩烂的缩影。」其后，涉事人在小红书回应事件，解释称「麦理浩那个牌子当时我们去，已经是掉下来的状态。我们只是随手拿起来拍在照，绝对没有破坏公物的行为」。

不过，其解释未令网民「收货」，有网民找到港人于4月中旬到同一路牌拍摄到的相片，质疑「4月中的时没有任何损坏掉下问题，为什么她去的时候会有？」亦有人直言「个牌喺上面几十年好哋哋， 我就唔信无啦啦会喺地下俾你拎嚟影相？」翻查社交平台，涉事人目前的小红书及抖音帐户已设置为「不公开」状态。

渔农署：木牌脱落在地已即时运到工场翻新加固

渔农署回复《星岛头条》查询时表示，查询所指的指示牌设于麦理浩径第一段近万宜坳的路段。渔农署人员于2026年5月2日巡经该处时，发现涉事木牌脱落在地上，已即时将其运送至工场进行翻新加固，预计于本星期可重新安装。

渔农署正跟进有关个案，并提醒前线人员在巡逻时加倍留意郊野公园设施的状况，如发现任何违规活动，会采取适当执法行动。

根据《郊野公园及特别地区规例》（第208A章），任何人不得故意或疏忽地损坏郊野公园设施，否则即属违法，可被检控。一经定罪，最高可被判罚款$2000及监禁3个月。

渔农署呼吁郊游人士爱护郊野，切勿破坏郊野公园设施。若郊游人士发现郊野公园设施损毁，请致电1823报告，以便本署尽快跟进。如郊游时目睹有人破坏公物，在紧急情况下可报警求助。

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