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五一黄金周︱内地客访麦理浩径疑拆路牌打卡？小红书发帖：这才是我要的游客照 事主有回应

社会
更新时间：10:46 2026-05-05 HKT
发布时间：10:46 2026-05-05 HKT

内地五一黄金周长假期，本港多个郊游热点连日来人头涌涌，不过部分旅客行为惹议，包括在西贡浮潜采捕数十只海胆进食、有咸田湾露营客乱倒厨余被票控3000元等。网上流传有旅客到麦理浩径行山时，为博眼球「打卡」，怀疑把沿路的「麦理浩径」路牌拆下来，并双手抱着路牌拍照、并在小红书发帖分享，更在帖文配以「这才是我要的游客照」字句。

事主小红书回应：牌子本身已掉下来

事件引起本港网民猛烈批评，指控其行为涉「刑事毁坏」、斥「不断破坏然后一走了之」。亦有网民叹称「挨得过台风都挨唔过五一」、又形容「这正是香港被玩烂的缩影。」其后，涉事人在小红书回应事件，解释称「麦理浩那个牌子当时我们去，已经是掉下来的状态。我们只是随手拿起来拍在照，绝对没有破坏公物的行为」。

不过，其解释未令网民「收货」，有网民找到港人于4月中旬到同一路牌拍摄到的相片，质疑「4月中的时没有任何损坏掉下问题，为什么她去的时候会有？」亦有人直言「个牌喺上面几十年好哋哋， 我就唔信无啦啦会喺地下俾你拎嚟影相？」翻查社交平台，涉事人目前的小红书及抖音帐户已设置为「不公开」状态。

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