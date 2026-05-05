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廉署拘5男2女图夺旺角塘尾道商住大厦大维修工程 法团主席涉贪 包庇承办商工程顾问隐瞒双重身份

社会
更新时间：10:30 2026-05-05 HKT
发布时间：10:30 2026-05-05 HKT

廉署上周（4月27日及28日）采取执法行动，打击一个专门针对单幢楼宇大维修工程的贪污集团，拘捕5男2女，年龄介乎37岁至75岁，当中包括业主立案法团主席、工程承办商东主，以及工程顾问公司的董事和聘用的注册检验人员。

廉署指，早前接获市民举报，怀疑位于旺角塘尾道一座商住大厦的大维修工程招标过程可能涉及贪污。廉署调查揭发被捕承办商东主，涉嫌透过亲友暗中持有涉案工程顾问公司，用低价取得工程顾问合约，并在招标过程中隐瞒承办商及工程顾问的双重身份和利益冲突，意图诱使法团拣选其工程承办商进行大维修。

廉署图片
廉署图片

涉案者另涉两个大维修项目

调查发现，该工程顾问公司并没有按法团要求，申报与该工程承办商的利益冲突，而业主立案法团主席怀疑纵容包庇，可能涉及贪污。因有业主对招标过程存疑，涉案承办商最终未能获取该项价值约2,000万元的工程合约。

调查同时揭发，被捕注册检验人员正职从事金融业，怀疑她在有关工程并没有根据建筑物条例履行检验职责而签署建筑物检验报告。廉署已同步将相关建筑物检验资料，转介屋宇署跟进。

署方指，人员在行动中搜查了多个地点，包括涉案工程顾问公司及工程承办商的办公室，以及被捕人士的住所，并检走相关楼宇维修工程文件和会计纪录。

行动中发现涉案工程顾问公司及承办商，亦试图透过隐瞒关系和利益冲突，以取得另外两个位于大坑及深水埗的楼宇大维修项目，有关工程正进行招标，合约价值共约600万元。廉署指，行动已成功堵截有关非法行为，过程中亦已提醒相关业主代表在判授合约时要留意的贪污风险。

廉署表示，相关贪污调查仍在进行中，不排除再有进一步执法行动。

廉署调查发现，该工程顾问公司并没有按法团要求，申报与该工程承办商的利益冲突。
廉署调查发现，该工程顾问公司并没有按法团要求，申报与该工程承办商的利益冲突。

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