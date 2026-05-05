伊朗领事盼将波斯古珍带到香港： 千年中伊交流史

伊朗驻港总领事杜塔基希望，将一个波斯文物巡回展览带到香港——让大众一睹这个备受压力文明的风采。超过150件历史文物刚在内蒙古呼和浩特结束展出，将会到访中国其他城市。

波斯与中国的千年交流可追溯至公元前119年，当时汉使张骞抵达安息帝国（帕提亚帝国）。「中国风」风格曾出现在波斯细密画中。波斯青花陶瓷——令人想起中国瓷器——所使用的钴蓝颜料正是从波斯进口到中国。

在香港，这份文化遗产透过细小的巴斯人社群得以传承。 巴斯人是移居印度的波斯拜火教徒后裔，是香港最早的非英国定居者之一；跑马地仍有一个巴斯人坟场。虽然仅余约200人，但他们的贡献无处不在——从香港大学、律敦治医院到天星小轮。拜火教是伊斯兰化前波斯的国教。铜锣湾的一个拜火教祷告堂至今仍保存着圣火。

美国总统特朗普曾威胁要摧毁伊朗的「整个文明」。超过130个文化遗址已受破坏，包括被联合国教科文组织列为世界遗产的德黑兰古列斯坦宫。尽管局势紧张，他表示香港人表达了压倒性的同情。官员签署了吊唁册；有居民甚至哭着致电。无论逊尼派或什叶派的穆斯林社群均团结支持。

他赞扬行政长官李家超在宏福苑大火后凝聚团结，以及顺利完成立法会换届选举。在贸易方面，杜塔基称制裁是一个「反人类的词汇」。他指出与香港的双边关系正在增长。与中国的合作，透过非美元渠道及「一带一路」倡议持续进行。他强调要更广泛使用非美元货币；伊朗已提出使用人民币进行石油交易——这催生了「石油人民币」一词。伊朗的学生及专业人士在香港生活和工作。著名的藏红花香料与本地一家波斯餐厅同名。传统波斯菜包括香脆的藏红花米饭、烤肉串及香草炖菜。

采访须预先交问题清单

然而，总领事杜塔基要求提问必须按照预先提交的清单进行。对于每个问题，他都有准备充分的答案。他的办公室旁是一个气氛肃穆的房间，内有一张铺上黑布的书桌和一本吊唁册。墙上挂满了近期美以袭击中遇难者和废墟的照片，围绕着已故最高领袖哈梅内伊的画像。90分钟的访问中，有20分钟是总领事耐心讲解照片背后的故事。

杜塔基拥有历史学博士学位，去年抵港履新。他对办公室内的工艺品深感自豪——波斯地毯、珐瑯彩绘艺术（Minakari）、镶嵌工艺（Khatam）办公套装，以及精致的可兰经经文艺术品。其中一件作品描绘了亚伯拉罕献祭儿子的场景，这是波斯诗人菲尔多西诗篇中的圣经典故。

《The Standard》总编辑 Bonnie Chen