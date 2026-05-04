五一黄金周︱「落日飞车」傍晚变「落雨担遮」 旅客笑言：体验不一样维港风情

五一黄金周踏入第四天，虽然下着微微细雨，但无阻一众旅客到访香港各区景点，其中在小红书爆红的「落日飞车」开篷巴士吸引不少旅客登车。黄昏时份，H2K中环码头巴士总站有逾200人排队等候上车，工作人员表示，巴士5至8分钟一班，分为套票和单程票，单程票排队时间约2小时，套票则可优先上车。

「落日飞车」变「落雨飞车」 旅客笑言：另具一番风味

《星岛头条》记者乘搭巴士出发，上层前排的12个有盖座位均坐满人，有乘客一上车便抢先走到后排的「小红书推荐最佳位置」，亦有人坐到下层避雨，待雨势减弱才到上层，体验开篷巴士的趣味。巴士开出不久，天公做美，雨势逐渐减弱，不少人举起手机影相「打卡」，每当穿过隧道、天桥下，车上的乘客显得相当雀跃，不约而同举起双手、欢呼。

第一次来港的梁小姐和肖小姐表示，在小红书上做了攻略，来港第四天特意安排坐开篷巴士的行程，最期待可以欣赏维港景色，「其他地方都没有这样的（开篷巴士），感觉很独特」，加上能够坐在巴士上穿梭市区，相比平日坐普通的巴士，能够看到不一样的地方。虽然今日坐「落日飞车」没有好天气，但她们心态仍相当积极，亦笑言今次是「落雨飞车」，另具一番风味，并不会感到可惜，「体验当下，活在当下便好了」。

旅客为悭时间转买套票 穿梭高楼大厦最吸引

来自湖南的吕小姐与朋友特意到中环体验开篷巴士，为了应付天雨，她在附近的便利店购买雨衣。她表示，想更好地体验开篷巴士的快感，穿上雨衣后能够解放双手，不用撑起雨伞，可以专心拍照打卡，「就算没有日落，也是一种不一样的体验」，又期待能够在车上观看香港的夜景。

来自浙江的方小姐与男友到场之后看到排起长长人龙，为节省时间，便转为购买套票优先上车，「排队太难排了，就花多少少钱也没关系」。她笑言，虽然今日未能看到日落，但仍希望坐在二层后排位置，「风景比较好一点」，并准备好雨伞以应对天雨，笑言行程「风雨无阻，来都来了，便体验一下」。

海南旅客文先生则在抖音看到相关推介，专程前来体验。他坦言，最吸引的是「坐在第二层，在高楼大厦里面穿梭」，并带备摄影器材准备好拍片，打算分享到朋友圈，即使一起访港的朋友未有同行，但他仍独自登车体验，「主要是想看海景和城市夜色」。

记者：何姵妤

摄影：何君健