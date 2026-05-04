五一黄金周︱入境处伙旅监局打击非法劳工 27岁内地男涉在港做导游被捕

入境事务处联同旅游业监管局今日（4日）展开反非法劳工行动，打击非法劳工在港提供导游及领队服务，拘捕一名怀疑从事非法工作的内地旅客。

27岁内地男疑在港提供导游等服务 入境处拟以违反逗留条件罪起诉

因应有怀疑非法劳工利用社交媒体宣传，声称可来港提供导游和领队服务，入境处联同旅监局以「放蛇」方式，于社交平台上乔装成顾客，向涉嫌来港非法工作的目标人物查询及预订有关服务，其后于该名目标人物来港提供服务时将其拘捕。被捕怀疑非法劳工为一名27岁男子，入境处将考虑以违反逗留条件罪起诉该名男子。

入境处及旅监局人员向市民及旅客派发宣传单张，呼吁切勿聘用非法领队或导游。政府新闻处

在执法的同时，入境处亦联同旅监局派员到热门旅游景点，向市民及旅客派发宣传单张，呼吁切勿聘用非法导游或领队。

入境处发言人说，任何人违反对他有效的逗留条件，即属犯罪。同时，所有旅客在未获入境处处长批准前，无论受薪与否，均不得在港从事任何雇佣工作。违例者会遭检控，一经定罪，最高刑罚为罚款五万元及监禁两年。协助及教唆他人违反逗留条件者同罪。

发言人强调，雇用不可合法受雇的人是严重罪行。根据《入境条例》，雇主若雇用不可合法受雇的人，而该人是非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罚由原来的罚款35万元及监禁3年，大幅提高至罚款50万元和监禁10年，以反映有关罪行的严重性。而有关公司的董事、经理、秘书、合伙人等，亦可能需负上刑事责任。高等法院曾颁布判刑指引，聘用非法劳工的雇主须被判即时入狱。

根据法院判例，任何人士在决定聘用一名雇员前，必须采取一切切实可行的步骤以确定有关雇员是可合法受雇。除了查阅雇员的身份证外，该人亦负有明确的责任向雇员作出查询，而雇员提供的任何答案不会令该人对雇用有关雇员的合法性产生合理怀疑，否则法院不会接纳以此作为免责辩护。如求职者没有香港永久性居民身份证，雇主亦必须查阅求职者的有效旅行证件，违例者经定罪后，最高可被判罚款15万元及监禁一年。就此，发言人提醒所有雇主切勿以身试法，雇用非法劳工。入境处会继续严正执法，打击有关罪行。

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入境处会根据现行机制的标准程序以审核及识别贩运人口及／或强迫劳动受害人，对所有行动中被捕的容易受剥削人士（包括非法劳工、非法入境者、性工作者及外籍家庭佣工）进行初步审核。如初步审核结果显示有任何贩运人口及／或强迫劳动指标出现，入境处人员会依据一份标准核对清单再作全面调查及识别程序，以确定当中是否有贩运人口及／或强迫劳动的元素。被识别的贩运人口及／或强迫劳动受害人会获提供各项支援和协助，包括紧急介入、诊症和治疗、辅导、收容或临时住宿及其他支援服务。入境处呼吁贩运人口及／或强迫劳动受害人应立即向有关部门举报有关罪行。

市民可使用举报非法劳工专线185 185、传真2824 1166、电邮[email protected]、或登入入境处网址www.immd.gov.hk利用「网上举报违反入境条例罪行」表格向入境处举报雇用非法劳工活动。