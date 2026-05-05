每日杂志｜社区会堂配套存差异 残疾人士参与活动障碍重重 团体促全面检视加快改善 建新场地严守最新标准

残疾人士到社区会堂及社区中心参与活动或障碍重重，本报发现，各区相关场地的无障碍设施配置存在差异，最多为九龙城区，平均提供13.5项，包括畅通易达洗手间、升降机及停车位等设施。然而，有残疾团体表示，曾因无障碍设施不足屡遇不便，甚至影响参与活动的机会，促请政府全面检视并加快改善；未来兴建场地时，亦应严格遵守最新设计标准，确保真正友善。民政事务总署回复称，会不时检视及改善辖下各场所的无障碍设施，以确保符合现行标准及相关法例规定。

旧赞育医院于1973年改名为西区社区中心，是本港的历史建筑。

位于西区社区中心地下的女洗手间，需经过台阶才能抵达。

民政事务总署在「社区会堂及社区中心的无障碍设施」清单列出，社区会堂及社区中心提供包括无障碍场地出入口、畅通易达升降机、畅通易达洗手间及畅通易达停车位等共16项无障碍设施。本报统计发现，部分地区的场所无障碍设施数量较少，例如中西区虽整体平均有8项，但西区社区中心及前西区裁判法院大楼，则分别只有5项设施，前者提供「无障碍场地出入口」、「畅通易达服务柜台」、「视像火警警报」、「触觉引路带」及「触觉点字及触觉平面图」；后者「无障碍场地出入口」、「畅通易达升降机」、「畅通易达洗手间」、「触觉引路带」及「触觉点字及触觉平面图」。

其次为南区及离岛区，整体平均有8.8项。在南区中，鸭脷洲社区会堂只提供6项；离岛区的东涌社区服务综合大楼、南丫岛北段公共图书馆及南丫岛历史文物室 ，分别只提供5项及6项；后者为全港唯一没有无障碍场地出入口的场地。

相较之下，九龙城区情况较佳，平均提供13.5项。其中，红磡社区会堂有14项；启德社区会堂有13项。本报亦发现，大部分社区会堂及社区中心虽设有舞台，普遍未设可移动升降台、固定升降台或楼梯升降台，以及斜道等配套；部分场所则因本身未设舞台，故未有相关配置。

无障碍设施不足，影响残疾人士参与社区活动的机会。香港复康联会副主席严楚碧指出，不少社区中心设于较高楼层，但仅配备一部空间狭窄的升降机。她忆述，早前参与轮椅舞等活动时，因需与其他市民共用升降机，轮椅参加者最终需分6至7批次才能全部上楼，过程既耗时亦费力。

欠缺畅通易达停车位出入不便

她续指，部分较旧的社区会堂及中心未设畅通易达停车位，职员更建议使用者自行在街边寻找泊位，但普通车位经常供不应求。她忆述，一次原定傍晚6时半出席活动，最终因未能找到车位，延至晚上8时才抵达，「到了之后发现我不是迟到的那个，原来每个人都没有车位」，叹言严重影响参与意欲。

她称，部分较新的社区会堂已设有畅通易达停车位及斜道，惟斜道设于建筑后方，使用者必须绕行一大段路，质疑设计未够直接友善，「很多人说有斜道给轮椅使用者，但其实对我来说斜道很吃力，因为要靠手推才能上去。」

乐延协进社外务副主席苏永通亦指出，部分社区会堂位于山坡或偏远地区，公共交通接驳不足，亦欠缺遮蔽设施，令轮椅使用者出入不便，部分团体因此放弃使用相关场地。他续说，部分社区会堂虽设有畅通易达停车位，但或需预留予政府部门或邻近设施人员使用，驾车人士往往需事先与场地负责人协调。

除了上述的畅通易达设施，伤残人士自助组织「迎风群傲社」秘书麦耀强关注，不少舞台只有楼梯而无斜道，许多残疾人士因此选择不参加活动。他认为，政府在规划设施时未有充分咨询使用者，导致部分工程未能切合实际需要。

苏永通则指出，部分场所在舞台后门设有斜道，有的则在礼堂内直接加装斜道通往舞台，但曾遇过安装轮椅升降机后又拆除的情况。他称，部分较旧的社区会堂及社区中心，使用者可能需要先离开室内场地，绕过舞台外部一段距离后才能进入后台。

他补充，部分场地表现较佳，例如启德社区会堂邻近港铁站并设有天桥接驳，且与工业贸易大楼整合，整体配套较为完善；将军澳坑口社区会堂虽距离港铁站约5分钟步程，并涉及露天路段，但因与民政事务处及体育馆相连，内部设施亦非常完备，「留意到若与政府部门大楼相连，通常（无障碍设施的）状况是较理想的。」

启德社区会堂内设有畅通易达洗手间及触觉引路带。

启德社区会堂邻近港铁站，亦有天桥及升降机接驳。

人口老化「可达性」需求上升

记者上周分别前往3间社区会堂及社区中心观察。其中，前身为旧赞育医院的西区社区中心，虽邻近港铁站，惟需经一段上坡梯级方可抵达，加上属于年份久远的历史建筑，中心内并无升降机，上落楼主要使用螺旋形楼梯。同时，中心亦无设置畅通易达洗手间，位于地下的女洗手间需要经过台阶才能抵达。

近年落成的社区会堂无障碍设施较完善。

落成年份较近的启德及坑口社区会堂，无障碍设施则较为理想，包括设畅通易达洗手间、触觉引路带及斜道等，配套相对完善。

香港安老及复康服务联会主席李伯英认为，现时社区会堂设施大致可应付长者或残疾人士需要，因多数使用者具一定活动能力，且通常有照顾者陪同，亦可向职员求助，较少出现完全无法参与活动的情况。

不过，随人口老化，未来对无障碍设施需求预计会上升，他强调场地仍须提升「可达性」，并在翻新或新建时纳入更完善的设计，「现在连戏院都有预留一定数量的轮椅位，社区会堂更要进步一些，这些设施都应该要考量。」

苏永通认为，落成年份较长的社区会堂及社区中心难以短时间大规模改动，但未来兴建新场地时，应严格遵守最新的法例与设计标准。严楚碧则促请政府检视并升级旧有设施，包括增加畅通易达洗手间、停车位及翻新升降机等。

民政事务总署回复查询指，署方辖下的办公处所和场地均设有无障碍设施，并由无障碍统筹经理和主任负责统筹及提供协助。署方亦会不时检视和改善辖下场所的无障碍设施，以确保符合现行的标准及相关法例的规定。

历史建筑无障碍化技术可行 工程师：需权衡成本

有工程界人士指出，在历史建筑增设无障碍设施在技术上大致可行，但需权衡成本及对原有结构的影响。

社会资源拓展学院院长兼工程师何赐明指出，落成年代较久远的建筑物，甚至历史建筑物，设计之初并未考虑无障碍人士的需要，「现在不同了，如果要改装成社会福利用途，必须达到一定程度的无障碍设计。」

西区社区中心上落楼主要使用螺旋形楼梯。

对于历史建筑能否加装无障碍设施，他认为技术上并非不可行，但亦需考虑涉及的成本，以及会否改变建筑物的布局与结构，并造成破坏。他说，上世纪70、80年代后落成的楼宇，改动相信不会太复杂；但若是未设升降机的旧式建筑加装电梯连接不同楼层，成本或不菲，「值不值得花钱去做结构性改动，视乎经营者的决定。」

若不进行大规模改动，他表示仍有替代方案，例如参考港铁做法，在楼梯加装轮椅升降台，或引入由职员操作的轮椅辅助车，协助轮椅使用者上落楼层。不过，他说方案最终能否采纳，仍取决于相关政府部门的取态及对服务对象的界定。

他补充，建筑规模亦影响改造难度，以中环大馆为例，由于空间较为宽敞，规划无障碍设施时弹性较大。至于在建筑外部或毗邻位置加建设施，他说技术上虽属可行，但往往涉及土地权属或跨部门协调等问题。

记者：潘明卉