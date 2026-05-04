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足球学校获7个月免租进驻苏屋邨  何永贤：冀为青年创业者提供「第一桶金」

社会
更新时间：19:06 2026-05-04 HKT
发布时间：19:06 2026-05-04 HKT

今日（4日）是五四青年节，房屋局局长何永贤表示，政府对青年最好的支持，就是承托他们克服困难、努力追梦。她早前特意到访苏屋商场，视察参与房委会「共筑．创业家」计划的青年足球学校，了解其创业故事，并强调计划旨在为青年创业者提供「第一桶金」，让「好点子」落地成真。

足球学校获7个月免租 告别「追场地」营运模式

何永贤在社交平台分享，她早前到驻苏屋商场探访了「共筑．创业家」计划的「Sphere Soccer Center」。创办人Holly向她分享，中心在天水围以「流动教室」模式营运近十年，长期需预约康文署的室外足球场，既要「追场地」，又要担心天气影响。

Holly坦言，非常感激房署透过「共筑．创业家」计划，提供这个位于屋邨商舖，并给予首阶段7个月的免租期，让他们和学生终于有机会安稳下来。她表示，即使免租期有限，他们仍投入大量资金进行装修，期望能在此长期营运，并相信「坚持就能成功」。

何永贤在社交平台分享，她早前到驻苏屋商场探访了「共筑．创业家」计划的「Sphere Soccer Center」。何永贤FB
何永贤在社交平台分享，她早前到驻苏屋商场探访了「共筑．创业家」计划的「Sphere Soccer Center」。何永贤FB

冀未来继续为青年追梦提供更好支持

何永贤在视察期间，更遇到一位从天水围一直追随中心到苏屋邨的家长。该家长分享道，教练们不只教足球，更教导孩子规矩、纪律和尊重队友，让孩子学会了听指令和等待，认为足球运动也是一种品格培养。

何永贤表示，很高兴计划能成为青年创业家和足球小将的成长地，并为屋邨注入不一样的活力。她指，今日已在立法会房屋事务委员会会议上汇报了「共筑．创业家」计划现况，期望未来能携手社会各界，继续为青年追梦提供更好的支持。

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