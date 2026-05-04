涉进行采购时向雇主隐瞒利益冲突 香港建造学院前导师与友人遭起诉

香港建造学院时任导师及中学同学涉在采购时隐瞒物料供应商由两人操控，分别误导各自雇主以获取订单，涉款逾20万元。2人遭廉落案起诉，今(5月4日)在观塘裁判法院提讯，暂未答辩，两被告获准保释，案件押后至6月30日再讯。

两被告分别为利智超，34岁，香港建造学院时任工艺导师；及姚智中，32岁，The Lab (Asia) Limited (The Lab)主管，各被控一项代理人意图欺骗其主事人而使用文件罪名。

利智超于案发时受雇于建造业议会，在香港建造学院教授焊接课程。他须根据建造业议会的采购政策，采购所需物料，并多次建议建造业议会向御智(香港)有限公司(御智)索取报价。控罪指利智超涉嫌于2023年7月至9月期间，使用载有虚假陈述的文件，即在建造业议会的电子采购系统电脑输入资料，讹称自己就推荐向御智索取报价并无任何利益冲突，意图误导建造业议会。

同案被告姚智中于案发时是本地物料检验实验室The Lab主管，职责包括为公司采购材料。他于2023年7月向The Lab推荐将御智列为公司的认可供应商。控罪指姚智中涉嫌于2024年1月至7月期间，使用载有虚假陈述的利益冲突申报表，讹称自己与The Lab有商业往来的商户没有任何直接或间接财务利益，意图误导The Lab。

廉署接获贪污投诉遂展开调查，发现两名被告是中学同学，二人创立御智，并涉嫌安排另一名中学同学登记为御智的唯一股东兼董事，以隐瞒二人是该公司的实际东主，以及他们在当中拥有的利益。

调查又发现，御智于案发期间从建造业议会及The Lab分别取得两张及10张订单，涉及款项共逾20万元。