五一黄金周｜「城寨光影之旅」吸引影迷打卡 旅客大赞布景精致 如重返旧时茶餐厅

五一黄金周期间，位于九龙寨城公园的「九龙城寨光影之旅」电影场景展，吸引不少内地旅客和《城寨》影迷专程到访，重温香港旧日生活场景，以精致布景还原昔日冰室、发廊等场景，成为小红书「打卡」热点。《星岛头条》记者到场视察，门外有职员在场维持秩序和「派筹」，参观者需取筹轮候入场，每场参观时间为15分钟，不设网上取票。

旅客「食叉烧饭」打卡 沉浸式体验获好评

来自广州的杨小姐表示，今次趁着五一长假期访港，明日即将回家，因为住在九龙城区，见到小红书上有不少人介绍该展览，便抽空前来参观。参观后，她大赞展内布景十分精致，尤其是喜欢「在茶餐厅吃叉烧饭」，像回到以前的茶餐厅，更特意坐在旁边「食叉烧饭」打卡，又坦言小时候常看港剧，虽然未观看电影《九龙城寨之围城》，但今次展览令她想重温一下，「看一看与电影的场景有几似」。

来自中山的郑小姐则是趁晚上观看演唱会前，抽时间参观。她称，未曾看过相关电影，但认为展览布置细致，尤其「头顶密布电线」的场景令人震撼，更有灰尘、蜘蛛网在上面，令整个场景很逼真，「虽然我们不能亲身体验到以前的生活，但仍能沉浸式体验，觉得相当有趣」，更会推荐给朋友来体验。

她表示，平日去旅游安排行程的时候，对有实物展示的博物馆相当感兴趣，而香港有很多类似的博物馆 ，今次长假期预料到会有很多人来访香港，特意「错开」即日往返，「经常会来香港出差，计划下次再来（香港）会到海洋公园、迪士尼，或者是故宫博物馆。」

影迷慕名而来 赞场景还原度高

深圳旅客杜小姐于下午2时多到场，等待半小时后便可入场参观。她表示，透过小红书得知展览，专程在长假期来港参观，预料该展览会有很多人入场，故特意在工作日到访。她认为展览充满生活气息，「有看了电影，里面一些生活（片段）、打斗场景也很精彩，很想感受一下以前的生活」，也感受昔日城寨氛围。

来自上海的董先生亦因电影《九龙城寨之围城》而慕名前来，他表示，展览场景还原度高，令他联想到电影中的角色「很仗义、很热血的」，虽然预料到要排队入场，但他坦然没有想到要等半个多小时，「今天工作日，我们已经错开了时间，没有在昨天周末过来」。此行除了展览，他还观看了演唱会，并计划延长假期至六号才离港，避开黄金周首日、末日，「前两天人太多了，机票也难买，错峰人少也方便。」

另一位广州旅行黄小姐则带家人一同前来，她虽未看过相关电影，但知道城寨昔日有牙医诊所，特意安排家人参观。她笑言自己经常来港探亲，这次两天的行程主要是看展览，并计划到博物馆欣赏「蒙娜丽莎」展品，「大部份景点小时候都去过了，天星码头、油麻地警署有太多人打卡，反而今次想看展览」。

记者：何姵妤

摄影：何君健