因性别焦虑蓄长发屡记过 男学生入禀指控母校发规性别歧视

世界龙冈学校刘皇发中学男毕业生自初中起感到性别焦虑，遂蓄长发以减轻不适，课余时会角色扮演（Cosplay），惟自2023年起屡遭某老师高声喝骂记过，训导主任则曾质疑「系咪因为你cosplay扮女仔」。男生上周四入禀区域法院，指控校方直接及间接性别歧视男生，男女发规不一，性别焦虑女生不会因违反发规而遭受纪律处分，男生则需公开自白以求酌情，并因此索偿。

14岁起感性别焦虑 校方亦知正探究性别认同

申索人为冯经皓，答辩方为世界龙冈学校刘皇发中学。入禀状指，申索人2019年至2025年期间为世界龙冈学校刘皇发中学学生，世界龙冈学校刘皇发中学为男女校，男女校服发型规定有别。申索人自14岁父母离异时开始感到性别焦虑，在家时会秘密地穿起女装以减轻不适，举止轻柔，对女性娱乐更感兴趣。申索人2021年起课余时会角色扮演（Cosplay），留长头发在社交媒体上扮演女性动漫角色，校内师生亦逐渐知悉，以致校方亦了解其正探究性别认同，符合《精神疾病诊断与统计手册》第五版情况。

因头发过长被记过及当众质疑因角色扮演女子

入禀状续指，校方2023年9月指申索人头发过长，触及眼眉，持续违反校规，延至11月为申索人记过。申索人翌年农历新年左右再留长发，浏海长至可以分界，分向左右两边及耳，违反了男学生发规，惟符合女学生发规。2月底早上回校时申索人遭苏姓老师截停，指责其违反校规，申索人反驳指男学生发规歧视非法，违反了《性别歧视条例》。老师在其他学生面前当众向申索人叫骂半小时，令申索人恼羞成怒。申索人面对训导主任时再次重申立场，训导主任突然脱口而出质疑申索人坚持「系咪因为你cosplay扮女仔」，最终致电家长再记过。

多次被老师指责违反发规赶出礼堂最终被记过

期终考开考前10分钟，监考的苏姓老师将申索人叫出班房，大声吆喝申索人再次违反校规，响遍全层，申索人则提到有终院判词指男学生发规可能构成歧视，苏姓老师驳斥申索人，称其言论为「歪理」。7月学期最后一周期间，苏姓老师再次认为申索人违反校规，转介副校长处理，副校长解释时称《性别歧视条例》不适用于学校，因为家长将其监护权赋予学校，要求申索人开学时遵守发规。副校长9月开学时在开学礼中重申说法，苏姓老师随即将申索人赶出礼堂，严重警告其当日剪发。申索人不从，终再次记过。

向平机会及校方投诉 校方坚称所订标准并无不妥

申索人其后向平机会投诉学校发规，又正式向校方投诉。新副校长约见申索人在校外午膳，期间大骂申索人不守校规，建议申索人另觅他校。校方其后书面回复申索人指，「学校的校服及发型守则基于营造端庄、整洁的学习环境⽽设立，⽬的是促进校园整体形象及纪律」、「校方在制定及施行相关规定时，虽然男女生细节不尽相同，但总则标准一致，且符合社会一般规范，并非针对某单一规定。」、「端庄跟场合、身份等多项因素关联和社会的普遍标准密不可分。社会亦对不同性别仪容上是否端庄也有不同标准。学校按不同性别订下不同标准并无不妥。」申索人上周四终入禀指控校方。

案件编号：DCEO3/2026

法庭记者：陈子豪