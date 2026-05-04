25+英皇群星演唱会︱启德体育园提醒选用35cm以下短伞 雨伞寄存费用$20

「25+英皇群星演唱会」今晚（4日）将上演第二场，亦即尾场。由于近日天气不稳，启德体育园提醒，敬请留意演唱会当日的天气情况及主办方社交平台的最新公布。如需携带雨伞，请选用长度35厘米以下的短伞或折叠伞。

可使用场外临时储物架 风险自负

园方指，如有需要，入场人士可使用场外设置的临时储物架或雨伞桶暂存物品，惟须自行评估相关风险；亦可选择使用付费行李寄存服务。寄存费按物品大小而定，雨伞寄存费用为港币20元；或使用附近的电子储物柜作短暂存放，并于离场时取回物品。

为确保活动的顺畅运作及场内安全，园方又表示，参加演唱会的人士须遵守场地规则及注意限制携带的物品，包括不得携带外来食品及饮料，任何超过600毫升的容器（容量不超过600毫升的塑胶 / 硅胶水瓶／杯可携带入场，但不得附有瓶盖／杯盖，且不可盛载任何液体。），以及长雨伞等物品进入场馆。主办方及园方已透过官方网站、手机应用程式及场内标示等多个渠道，向参加者说明有关安排。

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25+英皇群星演唱会︱演出日重要时间与流程

演出之入场时间

15:00｜排队等侯区+安检站开放时间（开放予所有企位持票人士）

16:00｜安检站开放时间（开放予所有持票人士）

17:00｜所有观众入场时间

19:00｜演出开始

25+英皇群星演唱会︱演出详情

活动日期：2026 年5月3日及4日（共两场）

活动时间：7:00 PM

地点：KAI TAK STADIUM (启德体育园主场馆)

票价：HKD $1680 / $1380 (企位/座位) / $980 / $680

图片：英皇娱乐FB