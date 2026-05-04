荃威花园都请外劳保安？4字姓名原来香港土生土长 网民戏谑：大内密探？

近年本港劳动力不足，为纾缓人手短缺，政府放宽输入外劳，其中包括保安业。近日九龙湾丽晶花园聘请大批外劳保安员，引起居民强烈反应和争议。日前有网民以「荃威花园都请外劳？」为题在「荃威花园维修关注组」发帖，上载一张有当值警卫姓名和样貌的相片，该保安姓名有4个字，姓「大内」，引起网民热议是否也是外劳保安。

网民：真正「大内」总管

发帖人表示，该保安其实是一位香港土生土长的日本人，笑言当网络热议「丽晶花园请大陆外劳做保安」，「荃威花园就请了位日本裔座头保安员」。有网民留言，笑称「大内密探」、「真正『大内』总管」，又反问「日本book餐厅好帮手，算唔算居民福利？」

据了解，荃威花园业主立案法团正准备招标新一期物业管理、保安服务合约，将于业主周年大会交由全体业主投票表决。

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九龙湾丽晶花园30外劳保安熟悉广东话

九龙湾丽晶花园近日引入约30名外劳保安，上月底起陆续上岗。法团指，外劳均熟悉广东话并已完成本地课程，期望能解决过往人手流失问题。面对网民质疑，法团认为不妨放下偏见，「先公平观察他们的表现再作定夺」。

法团透露，该批外劳保安主要来自江门、新会、阳江等珠三角地区，全部能熟练使用广东话沟通，并已完成香港的保安员QAS课程，持有保安员证书。为保障住户，法团已要求管理处，座头岗位应优先由熟悉大厦及居民情况的本地保安担任。