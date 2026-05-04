每日杂志‧人物志｜戈壁行脚筹款传大爱 周嘉欢推广器官捐赠燃亮希望

本港器官捐赠率偏低，令人关注。肾科专科医生周嘉欢致力推广器官捐赠，除成立「香港移植运动协会」，鼓励康复者运动健体，又参与本地及海外比赛。器官移植为末期器官衰竭病者带来曙光，惟当重提年轻病者等不及移植而亡逝，以及有病者及时「换肾」得以重生，她悲喜交集。要提高捐赠率，她建议当局于医院联网增设「器官移植联络组」，撒网寻找潜在捐赠者。本月中，她联同康复者及医护人员展开步行戈壁沙漠筹款活动，盼更多市民响应捐赠，延续别人生命。

谈起这次戈壁行，周嘉欢兴致勃勃。近日她及其他参加者进行多次训练，如从北潭涌步行到万宜水库。步行筹款为期6日5夜，目标是30名参加者完成108公里，为香港移植运动协会筹募逾100万元经费，包括8月「香港移植及透析人士运动会」及其他健体活动的经费。

周嘉欢视戈壁行是一次个人的锻炼。

难忘年轻病者等不及移植亡逝

为预备第2至第4日连续步行的「重头戏」，她已安排连续4天的高强度训练，笑言对此充满期待。去年夏天，当时年届69岁的周嘉欢亦曾参加步行戈壁沙漠活动。她患膝盖及腰痛多年，出发前心忖只能完成8公里，但最后完成54公里的一半行程，体会人类迎难而上的坚毅。

她忆述，路没想像中难走，苦的是爬上45度斜度的「好汉坡」，途中遇到连绵沙丘的景色让她大开眼界。不过，最触动她的是看到芦苇草在沙漠中生长，就如器官衰竭病者，若能及时获得移植便能重生，令她萌生筹组这次「戈壁重生之旅」筹款活动的念头。

周嘉欢是香港移植学会前会长，亦是香港器官捐赠行动组召集人，半生推广器官捐赠。她称，早年选择肾科专科是因为末期肾衰竭患者仍可透过俗称「洗肚」（腹膜透析）或「洗血」（血液透析）作出治疗，等待「换肾」机会。相比下，心肺及肝脏衰竭病者，病情来得急，只能等候活体或遗体的器官捐赠续命，刻不容缓。

行医多年，最令她揪心是见证一位20多岁年轻肾衰竭病者，从生到死的遭遇。那是80年代往事，该男病者需定期到医院，由医护人员把喉管插进其腹部进行透析，但长期「洗肚」令其腹部结痂长疤。其后该病者病情恶化病亡。40年过去，她还记得该病者亡故那天，医护人员无法把喉管插进其体内，「他一直忍着痛，没哭没怨，默默承受命运安排。」

当时她跟该病者年龄相若，当得悉对方去世，她瘫坐在病房外长凳，自责是个很失败的医生，反问若当时对方获得器官移植，人命会否改写。自此她积极投入推广器官捐赠，盼为病者寻一线生机。

一个决定牵连两个家庭命运

对肾衰竭病者而言，「换肾」是最有效的医治方法，但至去年底，本港2700多名轮候心、肺、肝及肾脏的病者中，便有2500多人正等候肾脏移植。她指，曾有肾衰竭患者于轮候册「排队」30年。

近年她遇到年轻肾衰竭病者，对方视轮候移植前的持续透析治疗是折磨，「不肯戒口下，病情反复及恶化。」其后该病者获移植肾脏，重拾生存希望，现正修读医护课程，希望日后加入医护工作，照顾病者。

人的生命，往往互相牵连。器官捐赠者及其家属与受助者互不认识，但前者一个决定，却改变后者一生，牵连两个家庭的命运。这方面，周嘉欢感受至深，其次子曾因胆管闭塞致肝衰竭，病情一度危急，幸获市民捐出早逝孩子的肝脏进行移植。

对这位素未谋面家长的大恩，亦为人母的周嘉欢至今难忘。病者获得器官续命，意味另一家庭正承受丧亲伤痛，故她对捐赠者及其家属的无私大爱，一直心存敬意。

2007年起，周嘉欢多次带领本港的器官移植康复者参加两年一度的「世界移植运动会」及「中国移植运动会」。翌年，她协助创办「香港移植运动协会」，鼓励器官移植康复者参加体育运动强健身体。至2012年，香港移植运动协会隔年在本港举办「香港移植及透析人士运动会」，让心、肝、肾、肺及骨髓移植的康复者大展身手。

香港移植运动协会去年参加德国举办的「世界移植运动会」，夺得佳绩。

隔年举办的「香港移植及透析人士运动会」，参加者包括心、肝、肾、肺及骨髓移植的康复者。

她解释，安排器官移植康复者参加不同运动比赛，希望借此向茫茫人海中的捐赠者及家属表达谢意，告知捐赠者「你的决定已让病者重生，今日病者带着你的器官参赛，一起迎接新生命。」

周嘉欢建议，医管局于各医院联网或进行器官移植手术的医院，设立「器官移植联络组」。

倡医院联网增设「联络组」撒网

数年前，她跟其他团体争取于将军澳华人永远坟场设立「大爱恩人花园」，作为器官捐赠者的安息地，并定期举办纪念活动，让公众认识这批无私捐赠者。

本港首宗器官移植手术是1969年1月在玛丽医院进行的「换肾」手术，半世纪以来，本港器官移植手术领先国际。本港的「中央器官捐赠登记名册」登记人数，虽创历史新高的逾41万，惟器官捐赠率仍低过其他国家及地区。

退休前，周医生是公立医院内科部门主管，对如何提高器官捐赠率，她建议除加强公众教育，医管局可于各医院联网，或现时有进行器官移植手术的4间医院，设立「器官移植联络组」，由医生及护士连同器官移植联络主任，撒网寻找合适的潜在捐赠者，为器官衰竭病者寻找生存机会。

路是人走出来的，她希望延续前人推动器官捐赠的努力，呼吁更多市民加入捐赠行列，延续大爱。

多年前，周嘉欢在幼女陪伴下圆遂到南极旅游的心愿。

获善心老师解囊打气 不顾父母反对走完读书梦

周嘉欢医生性格乐观，常常报以爽朗铿锵的笑声，但其实，其父母曾反对她读书，更要求其中途辍学，令她每日以泪洗面，活在伤痛中。能够成为医生，她感谢一位善心老师慨赠30元，成了她追逐读书梦的「强心针」。

生于基层家庭被要求辍学赚钱

周嘉欢生于基层家庭，于五姊弟中排行第四。她自小爱读书，但父母总希望女儿早点工作帮补家计，彼此常生争拗，处于对立。小学时她曾离家出走抗议，「无法自立，最终回家。」

少女时代的周嘉欢曾两度离家出走，反抗父母要她辍学打工。

中学时代，上学前其母亲总诸多留难，如要她抹地后才起行。她把这些苦难写在日记，鞭策自己砥砺前行。中四时，父母重提「辍学打工」，她不肯屈服再度出走，获一位女同学收留。她靠补习赚取微薄生活费，「只够钱买白面包吃。」

某天上课她发高烧，小息时伏在书桌休息。此时，任教生物科的李鋈鎏老师给了她30元，着她看医生治病。她哽咽说，当时身心俱疲，已萌放弃念头，「妈妈要我打工，要我嫁人，都打算屈从了。」

李老师的援手，让她铁了心挨下去。她指这份情谊，不在于金钱款项的多少，而在于老师的关爱，「原来世界上仍有人对我好。」中七毕业后，她考进香港大学进修医科。

入读大学后，她告诉自己要跟过去的不快乐「断舍离」，「往后遇上困难要笑着面对。」自此爽朗铿锵的「哈哈」，成了她的招牌笑声。往后她理解资源匮乏年代父母的难处，早放下怨恨，事事尽孝。近年她及校友于母校荃湾官立中学，为李老师成立教育基金，延续故人遗志，亦照顾师母。

与不快乐「断舍离」养成乐观性格

周医生跟3名子女感情深厚，幼女曾为她拍摄纪录片，记下她为读书的奋斗经过，及李老师慨赠30元的往事。数年前，她在幼女陪伴下，圆遂到南极旅游的梦想。

抹过泪痕，她笑着说，现在最期待是完成戈壁行后，下月启程到美国探望刚出生的外孙女。

记者：关英杰