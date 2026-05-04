五一黄金周︱游客西贡捉海胆惹议 环团忧仿傚酿过度采捕 严重破坏食物链

内地五一黄金周长假期，本港多个郊游热点连日来人头涌涌，有旅客疑在西贡火石洲海域潜水捕捉逾30只海胆「开餐」，并在小红书发帖分享战利品，引起本港网民公愤。世界自然基金会（WWF）香港分会代理海洋保育主管彭莉恩警告，过度采捕会严重破坏海洋食物链及生态平衡，呼吁大众切勿破坏大自然。

WWF：港水域「紫海胆」数量日减

彭莉恩今早（4日）在商台节目中对事件表达关注，她以钓鱼作比喻，指个别人士拿走少量海洋生物或看似无伤大雅，但网络力量非常庞大，捉海胆行为很容易引起越来越多网民学习、仿效。她直言，若大量游客同时在海中过量采捕海胆，将严重破坏自然食物链，而本港水域的「紫海胆」数量正日益减少，市民更应好好保护。

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大部分浮潜客经劝导后愿配合不踩珊瑚

彭莉恩表示，WWF团队于5月1日至3日期间到桥咀岛进行生态教育工作及数据调查，发现每日平均有近2,000名游客到访，当中约一半为内地旅客，四成为本地人。团队在浮潜热点设置浮波，提醒游客避免在浅水珊瑚区上落水，并教导新手避免在珊瑚上站立休息，而大部分游客经过劝导和沟通后都愿意配合。

她亦分享指，有义工花费半小时耐心劝导3名正在收集海参的小朋友，以「屋企被人捣乱，你都会唔开心」作比喻，让他们明白保护生态重要性，最终小朋友愿意放生海参。她强调，香港自然环境面积细小，承载力有限，不论是本地人还是旅客，都应改变「顺手执走」的习惯。

方国珊：东坝长假期首日录破纪录5700人次

西贡区议员、新界东南立法会议员方国珊亦在同一节目表示，五一长假期首日西贡万宜水库东坝录得破纪录的5,700人次，幸好渔护署及相关部门派足够人手，并实施人流与车流管制，整体秩序大致良好。

交通方面，方国珊指入东坝的车速因单线双程较慢，且曾发生游客因「人车争路」而擦伤手肘等事件，但整体交通秩序良好，的士及小巴的接驳安排也较去年五一准备充足。她乐见部分旅客选择「错峰出行」，留在西贡市中心光顾海鲜档或乘搭街渡，带旺当区商户及船家生意。

五一黄金周︱崔定邦指本港酒店整体入住率达九成

旅游促进会总干事崔定邦则在港台节目表示，黄金周期间本港中小型至大型酒店整体入住率达九成。据其观察，留宿一晚及多于一晚的各占半数，前者主要是一程多站旅客。他提到与过往长假期比较，酒店房价升幅约一成，而由于大湾区交通方便，不少中短途内地旅客抵港才决定在香港还是返深圳或珠海留宿，因此本港酒店订定价格时也很克制。

他又提到，部分旅客喜欢深度游，可能选择露营，亦观察到有人带著露营装备入住酒店，可能是露营一晚后再住酒店。他认为最重要是整体旅客量够多，不同旅客有不同玩法。

香港餐旅业协会主席梁熙则指，据会员反映，过去几日游客区餐饮生意理想，有15%至20%增长。民生区则与平时周末差不多，但邻近口岸的上水、粉岭一带，受市民北上消费影响，则不升反跌。