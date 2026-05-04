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宏福苑执拾︱睹满目疮痍或触发创伤反应 社署心理学家：是让居民知道并不孤单

社会
更新时间：00:05 2026-05-04 HKT
发布时间：00:05 2026-05-04 HKT

大埔宏福苑居民重返单位时，可能会触发创伤后压力反应，甚至出现呼吸急促、全身乏力。社署高级临床心理学家林晧明表示，「这些反应属正常，重要的是让他们知道自己并不孤单」，透过呼吸练习、肌肉放松，以协助居民平复情绪，完成寻找重要物件的任务，「居民带走的每件物品，都是珍贵的情感象征。」

林晧明称，一般舒缓情绪的方法是透过感官舒缓情绪，包括闻香薰、辨认环境的颜色，令注意力瞬间回到目前的环境，但宏福苑大火后，单位有烧焦气味、烧至熏黑等，故该方法并不奏效。面对满目疮痍的环境，居民往往出现强烈情绪反应，因此要改用其他引导方法，例如收紧及放松脚趾、深呼吸等，让他们专注于肌肉感觉，迅速回到「此时此刻」，避免陷入恐惧或哀伤的停滞状态；同时要让他们的注意力回到收拾清单，「让他们记得自己要完成的事，很重要，时间亦很紧迫。」

社署高级临床心理学家林晧明。陈浩元摄
社署高级临床心理学家林晧明。陈浩元摄
为支援居民的灾后情绪，社署制作了不同的单张派发给居民。陈浩元摄
为支援居民的灾后情绪，社署制作了不同的单张派发给居民。陈浩元摄

可与单位道别 助重建新生活

为支援居民的灾后情绪，他提到，社署制作了不同的单张派发给居民，例如提醒居民觉察自己的情绪、怎样将不幸的消息告诉家中的长辈和小朋友等。此外，在安排上楼期间，亦准备了一些心理调节的短片，让居民了解回到单位后可能会出现的情绪反应和自我调节方法，协助他们整理感受；亦有单张协助他们决定需要执拾的重要物品，「不一定是金钱上的价值，而是一些相簿、离世亲人用过的物品等，对他们来说可以唤起回忆。」

他提到，一众上楼居民面对着自己现在的单位，会有很多情绪冲击着他们，而较强的情绪、回忆是较难走出来，有时一些创伤后的反应与这些强烈画面、刺激嗅觉有关。为让居民调整情绪，他建议可以在适合时间进行一些怀缅，例如在日间或在周末翻看相簿、撰写日记等，但要避免临睡前进行，以免触发情绪和影响睡眠；同时，上楼收拾除了找回有价值的物品，亦可与单位作道别，以协助他们复原和调节情绪，重建新生活；若有心理困难，有情绪影响生活，亦要找社工、心理学家协助。

记者：何姵妤

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