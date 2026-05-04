宏福苑执拾︱社署社工与心理学家全程陪伴 盼做到有温度的守护

政府上月底安排大埔宏福苑居民上楼执拾，社会福利署安排「一户一社工」及驻楼专队参与，由社工与心理学家全程陪伴居民重返受灾单位，协助他们执拾物品。有社工忆述，陪同居民上楼寻回珍贵物品的一刻，「好像看见小朋友找回至宝」，亦期望做到「有温度的守护」，让居民由徬徨走向安心。

「当时她（居民）上楼找回相簿的笑容，我到现在都记得，因为接触了4、5个月，有哭有笑，但那一刻的笑容，我觉得她变回一个小女孩，好像小朋友突然之间找回至宝」，社署社会工作主任徐子乐忆述。

建立信任 让居民知道并不孤单

他跟进的单位是一家两口居住，其中妈妈在大火中离世，剩下40多岁的女儿，「当时接触她，见到她好坚强，亦都压抑着一些情绪」，其间透过倾谈和引导她以「放狗」、听音乐、旅行等方式去舒缓情绪，逐步走出阴霾，「最重要是建立信任，让居民知道自己并不孤单。作为社工，我们知道人与人之间最紧要信任，无信任其实甚么都做不到，有信任可以做到好多。」

他表示，陪同居民上楼前做了不少预备工作，包括讲解资讯、做心理建设、了解健康和心理状况、设定上楼执拾的目标等，而每一层亦有安排社工，支援各种突发情况。到上楼当日居民亦顺利找回想要的物品，「她找到屋契时，其实我是不知道，反而找到相簿时，她就很开心，这些相簿对于她来说是无价宝。」

他亦提到，「一户一社工」接触居民初期必然有阻力，一众居民面对失去亲人、家园，更有大量资讯需要接收，加上突然有一个陌生的社工主动接触，或会感到徬徨和抗拒，而透过事前心理准备、逐一倾谈与陪伴，与居民逐步建立信任，其中更重要的是做到「传递一个主流又正确的资讯」给他们。

八旬婆婆：找回物品安心晒

社署助理社会工作主任吴咏雯亦分享，她跟进的个案是89岁伯伯和婆婆，二人生活在宏福苑大半辈子，一开始对突然失去居所感到徬徨，故需要「慢慢陪住」他们在另一个社区生活，为行动不便的他们寻找低层单位，「透过一些微小工作慢慢建立我们与公公婆婆的信任」。上楼当日，婆婆更坚持走楼梯上到高层单位，亲眼看看单位状况，并寻回珍贵的黑白照片和在单位晒的果皮，「这些点滴是很珍贵的回忆，并非金钱能买到。」

她称，作为社工陪伴居民时，希望对方感受到「自己并非一个人」，更期望做到的工作不单是流水作业，而是令对方感受到一份「有温度的守护」。上楼执拾后，婆婆亦感谢政府安排及社署「一户一社工」，在整个过程中有很多人提供帮助，让他们能够多一份安心，「由好徬徨变到有一份安心、信任，她说『找回物品之后安心晒啦』。」

另一位社署助理社会工作主任彭军皓，负责陪伴一位行动不便的七旬婆婆搬入过渡性房屋。为建立信任、令婆婆在新居有安全感，他除了协助申请物资，亦鼓励婆婆布置家居，「布置新居的过程，亦是重建家的感觉」，可以看到她有不少进步，例如是愿意分享自己的感受、外出购物、安置窗帘等，「最令我感到窝心的是，有一次到婆婆家中探访，她亲手包饺子煎给我吃，很开心她把我当家人一般，担心我早上过来会不会肚饿，而更加高兴的是，见到她的生活逐渐回到轨道，重拾自己的兴趣。」

记者：何姵妤