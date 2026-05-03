五一黄金周︱黄雨袭港太平山顶一片迷蒙 旅客狼狈打卡：虽视线受阻但体验特别

今日（3日）是五一黄金周第三日，下午黄色暴雨警告及雷暴警告一度同时生效，太平山顶一片「大蒙」，雨势时大时细。游客在迷雾中狼狈举伞，远眺和拍摄看不见的对岸。对于近日内地旅客各种受争议行为，有旅客呼吁遵守规则，亦有游客表示不文明行为只占很少部分内地旅客。

沪客指港购物性价比不高：就是来吃

江门游客黄先生与女友来港一日游，他表示香港美食多，各景点「审美在线」，奈何登上太平山时刚好下雨、有雾，感到有点可惜。对于部分内地客的行为引发关注，他呼吁大家遵守规则，展现素质，「平时的小习惯要改一改，毕竟人多，不是你让我，就是我让你。」

上海游客潘先生一家三口来港5日，他表示尽管视线受阻，但在这种天气登上山顶，也算特别的体验。潘太则说，一家预计消费2、3万元人民币，用于住宿及餐饮，「购物方面，我们觉得性价比不高，一般不会购物，就是来吃，带小朋友来玩。」

内地客为拍「网红照」 自备反光板、化妆4小时

日本亦适逢「黄金周」假期。日本华侨杨小姐与男友来港5日，她表示期间会游览中环、体验「落日飞车」等，预算消费7、8千港币。她又说，香港是个有山有海的好地方，对天气不稳感到无奈，「本来想到山顶看风景、拍照。」

尖沙咀海港城一带亦不乏旅客以维港为背景打卡。洛阳游客马小姐打算在港待3天，指香港环境好、外国人多，予人熟悉又陌生之感，计划到海港城、中环、坚尼地城等网红打卡点拍照，「我之前也来过一次，那时没有怎么准备，拍出来一言难尽，所以这次专门准备反光版，用4小时化妆」。她又说，近年内地游客素质提高，有不文明行为只占很少部分。

记者：萧博禧

摄影：苏正谦