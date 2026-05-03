小红书发帖「海胆自由」 游客疑西贡违法捕捉 网民斥破坏生态：当海鲜放题？

五一黄金周假期，大量内地游客抵港「无处不旅游」，受内地客追捧的西贡郊外可谓人山人海。继早前咸田湾及西湾营地之乱，近日有内地客疑在西贡火石洲附近海域浮潜，并非法捕捉海胆，更在「小红书」以「出海还得是大晴天，我又自由啦」为题发帖，配以「海胆自由」Hashtag主题标签大晒「战利品」。

捉逾30只海胆 受抨击后删帖

帖文图片可见，事主在西贡出海浮潜，相信从海中捕捉30只以上、体型大大小小的海胆。事主在其中一张图片中手持已打开的海胆，面露笑容，身后女子则正在打开更多海胆。有网民在Threads发文，质疑事主不但有违法之嫌，更是破坏大自然生态，行为「极度自私」，直言「去西贡玩自由潜就当正自己去咗海鲜放题，疯狂扫荡仲好意思 tag #海胆自由？呢度系香港嘅大自然，唔系你屋企个海鲜档呀！」

网民心痛：睇住香港自然被大肆破坏好无助

涉嫌捕捉海胆的事主受抨击后，已在小红书删除帖文及相片，更限制留言。有网民留言表示「好心痛」，亦有人指「睇住香港嘅自然环境咁样被大肆破坏，我觉得好无助」，也有网民叹称「保育要好几十年，破坏却只需一日」。