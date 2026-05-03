天气︱天文台一度悬挂黄雨 猛烈阵风吹袭香港 料短期内受冰雹影响

天文台表示，一道位于广东内陆的冷锋正向南移动，预料会在未来数小时横过广东沿岸。受东北季候风影响，明日（3日）市区气温将降至21度，新界地区更会低见19度。

【17:50】天文台于下午5时50分取消黄色暴雨警告。

天文台料短期内可能受冰雹影响

【14:52】天文台预料本港在短期内可能受冰雹影响

【14:20】天文台下午2时20分发出黄色暴雨警告。

【14:00】天文台预料猛烈阵风吹袭香港。如身处室外，请立刻到安全地方躲避。

【13:15】天文台指未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响，市民应提高警觉。

【12:20】天文台发特别天气提示，指与冷锋相关的雷雨区正影响广东内陆及珠江口以西，并预料会在未来两三小时逐渐靠近本港。

明早新界多区低见19度

根据天文台的自动分区天气预报，本港今晚气温将会逐渐下降，预料石岗及打鼓岭两区气温仅为22度，其他地区则普遍介乎23至24度。天文台预测，明日（30日）本港最低气温约为21度，新界多个地区如上水、打鼓岭及流浮山，气温将会降至19度，市区则介乎20至21度。

天文台表示，位于广东内陆的冷锋正向南移动，与其相关的骤雨及雷暴正逐渐影响珠江口一带。预料该冷锋会在未来数小时横过广东沿岸。

另外，受东北季候风影响，未来一两日广东地区天气稍凉，而高空扰动会为该区带来骤雨。随著高空扰动远离，本周中期华南沿岸骤雨减少。预料偏南气流会在本周后期影响广东沿岸，该区气温逐步回升。