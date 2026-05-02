五一黄金周｜旺角「星际城市」迫爆内地相机客 「兆万中心」翻生无望续沦死场

五一黄金周长假期展开，入境处预计将有600万人次进出香港。《星岛》记者今日（2日）前往旺角察看，发现旺角一带人潮汹涌，无论是连接附近一带的行人天桥，还是朗豪坊商场都挤满旅客。售卖相机器材的「星际城市」吸引大量内地客青睐；附近曾有网红店拍片宣传冀翻身的「兆万中心」无法力挽狂澜，继续沦为死场。

「星际城市」人流畅旺

《星岛》记者发现，近年转型售卖相机的旺角「星际城市」吸引大量内地客青睐，人流比之前更旺。下午3时多，大量游客围绕在商场入口等待进入，甚至一度导致行人路阻塞。记者亦在「星际城市」发现，大量商店售卖「拍立得」（即影即有相机），更有商舖贴出「五一大减价」、「五一黄金周大优惠」、「小红书推介」等字眼告示，以吸引内地游客。

旅客：香港买相纸更便宜

来自深圳的梁小姐表示，今次来港主要目的是购物而非旅游，特别是购买数码产品。她本身已拥有一部拍立得相机，除了花费约300多元购买相纸外，更购买一部超过8,000元的单反相机，认为香港购买数码产品的价格应较内地便宜约数百元，视乎不同型号而定。

广东情侣聂先生和王小姐亦表示，趁着一日游机会来港购买相纸。他们表示因要买大量相纸，发现香港相纸价格较内地实惠，因此特意绕路过来购买。聂先生更称，未来会考虑在香港购买相机等3C产品，因「比较多选择，也比较有保障」。他指香港是个多元化城市，有很多商品和景点，极具吸引力，未来肯定会再来港游玩及购物。

至于曾有网红店拍片宣传冀可翻身的「兆万中心」，今日数层零售店舖均人流稀少，未能吸引内地旅客，中心内数间药妆店舖也「无人问津」。反之，附近位于地舖的数间连锁药妆、杂货舖人流都络绎不绝。

记者：李健威

摄影：刘骏轩