五一黄金周｜小红书打卡热点旺角天桥 内地客「特种兵」式访港寻「港味」

位于旺角的行人天桥近年成为内地游客「打卡热点」，有内地游客认为旺角非常有电影感、「很有港味」；亦有珠海游客，特意趁五一假期，特意即日来回访港「打卡」，拍摄美照。

内地客「特种兵」式游港 日均消费约千元

内地旅客Lucy表示，透过「小红书」等社交媒体，发现位于旺角的行人天桥，认为「这里充满复古感、很old school（老派）」，形容天桥「很有港味」，不像城市景观。她又形容，香港是一座融合城市，「甚么元素、文化都有」，同时感觉这里「复古一点，没那么科技」，更贴近生活，让她能够感受另一种城市氛围。

至于行程方面，Lucy续指她与友人此行来港4至5天，行程非常紧密，形容是「特种兵式旅游」。她指昨天(1日)到访香港迪士尼乐园，今天来到旺角、尖沙咀等地，计划明天去港岛一带，「就是由上到下玩」。她亦指，昨天迪士尼乐园门票和购物花费超过一千，预计每人平均每天花费大约1,000元。

游客对尖沙咀星光大道、油麻地警署等景点有兴趣

内地游客于小姐表示，来港前曾看过小红书帖文介绍，因此特意前来拍照留念。她称「拍照看起来比较好看」，并称天桥让她想起由成龙主演的电影《警察故事》，称很怀旧。被问及在港旅游行程，于小姐表示对尖沙咀星光大道、油麻地警署等景点有兴趣。至于购物方面，她则表示没有特定目标，亦没有定预算上限，但会特别留意护肤品，若有合适便会购买。

珠海旅客即日来回朝圣「打卡」

两名来自珠海的秦氏姐妹表示，她们是透过内地社交平台「小红书」上的旅游攻略及博主推荐，知道香港「打卡」地点，计划即日来回香港游玩。被问及对香港印象，她们认为香港兼具新旧特色，旧区富有港剧的感觉，而港岛一带则较为繁华，对香港夜景亦感期待，计划晚上前往尖沙咀乘搭观光巴士游览维港，才返回珠海。

至于行程安排，她们形容行程紧凑，除打卡外只打算品尝本地美食，称「等下去吃蛋挞，看见很多人在排队」。她们又称今次不是以购物为目的，因此没有特定预算，花费亦「比较随意」。

记者：李健威

摄影：刘骏轩