Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩2.28亿金多宝｜史上最高头奖4注中 每注派逾5500万元 睇下幸运儿系咪你!

社会
更新时间：21:41 2026-05-02 HKT
发布时间：21:41 2026-05-02 HKT

发达机会又到 ! 史上最高奖金的六合彩今晚( 2日 )搅珠，马会估计头奖一注独中可得2.28亿元，创下历年最高彩金纪录。至晚上9时15分截止售票为止，总投注额逾4.14亿元，属历来第2高。不少市民今日把握最后机会，蜂拥到全港各区投注站「买个希望」，多个投注站逼满人。

今期搅出号码: 2、3、8、28、30、48，特别号码 : 9

今期六合彩头奖4注中，每注派55,752,200元，二奖36.5注中，每注派347,110元，三奖多达1,153.7注中，每注派29,280元。

头奖有5个中奖单位  包括3注10元中及2注5元中

马会发言人表示，今期六合彩头奖有5个中奖单位，包括3注10元中及2注5元中，每10元一注派彩55,752,200元，至于属电脑飞还是到投注站亲身购买则未能公布。对于三奖多达1,153.7注中，发言人形容「数目算多，但并非纪录」，而三奖每注派仅近3万元，亦未触及每注派19200元的底线」( 最低保证派彩)。

今期六合彩投注纪录：

马会网页显示，2016年3月1日的「六合彩40周年金多宝」，投注额突破4亿元大关，录得446,395,296元，属历来最高。

最高总投注额： 2016年3月1日（40周年金多宝），达446,395,296元。
第2高投注额： 2026年5月2日（50周年金多宝），投注额414,488,083元。

史上最高奖金的六合彩今晚( 2日 )搅珠。
史上最高奖金的六合彩今晚( 2日 )搅珠。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六合彩2.28亿金多宝｜史上最高头奖今晚搅珠 总投注额破4.14亿 历来第2高
六合彩2.28亿金多宝｜史上最高头奖4注中 每注派逾5500万元 睇下幸运儿系咪你!
社会
1小时前
中村雅俊老婆离世 与日本女神五十岚淳子结婚49年封模范夫妻 走过长子涉毒低潮
中村雅俊老婆离世 与日本女神五十岚淳子结婚49年封模范夫妻 走过长子涉毒低潮
影视圈
8小时前
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
影视圈
14小时前
六合彩2.28亿元金多宝将于今晚（5月2日）搅珠。
01:30
六合彩2.28亿金多宝｜今晚搅珠 AI四大心法预测 统计排列逆向心理助拣选投注组合！
社会
11小时前
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
社会
2026-05-01 14:42 HKT
「最强小三」五索赠「大婆」18字极尽挑衅 骚马清铿甜蜜互动赠兴 首认隆胸：点睇都唔似真
「最强小三」五索赠「大婆」18字极尽挑衅 骚马清铿甜蜜互动赠兴 首认隆胸：点睇都唔似真
影视圈
13小时前
五一黄金周｜旺角「星际城市」迫爆内地相机客 「兆万中心」翻生无望续沦死场
五一黄金周｜旺角「星际城市」迫爆内地相机客 「兆万中心」翻生无望续沦死场
社会
4小时前
56岁陈松伶近况惊揭一部位下垂 脸部浮肿眼袋深陷 「树根手」显老态吓窒网民
56岁陈松伶近况惊揭一部位下垂 脸部浮肿眼袋深陷 「树根手」显老态吓窒网民
影视圈
3小时前
正义女神大结局丨「郑官」周嘉洛名表失窃之谜 监制钟澍佳还原真相 揭郑家姊弟最大伤痛
正义女神大结局丨「郑官」周嘉洛名表失窃之谜 监制钟澍佳还原真相 揭郑家姊弟最大伤痛
影视圈
4小时前
六合彩2.28亿金多宝｜豪客大手笔买1万元电脑飞 100张共1000注 网民反建议咁样买仲好｜Juicy叮
01:30
六合彩2.28亿金多宝｜豪客大手笔买1万元电脑飞 100张共1000注 网民反建议咁样买仲好｜Juicy叮
时事热话
12小时前