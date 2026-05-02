25岁女堕「套路贷」求职陷阱被骗225万 议员促严肃跟进及完善《放债人条例》

每年暑期临近，有大量年轻人和学生投入劳动市场寻找兼职工作。然而，求职骗案近年有增无减，情况令人忧虑。25岁事主早前在兼职求职网站应征一份时薪90元的「兼职助理」工作，却因而堕入诈骗陷阱，被骗徒诱导先后向多间财务公司借款，连同个人及家人积蓄，合共损失逾225万港元。协助她的立法会议员邓家彪及观塘区议员余邵伦，促请警方严肃跟进，及要求政府加强监管，从源头堵截求职骗案并持续完善修订《放债人条例》。

事主听从公司「律师」指示 协助内地老板融资

事主原为大学研究助理，2025年底因健康问题离职休息。她于2026年1月在求职网站看到有公司招聘兼职行政助理，其后获一名自称「Sam」的骗徒联络及「面试」。事主获聘后仅获安排少量简单任务，直至3月初，骗徒向事主介绍一名自称「律师」人士，要求她协助一名「内地老板」进行「融资」，事主对律师说法深信不疑。

有迹象显示骗徒与财务公司内部人存在串谋嫌疑

事主表示，骗徒要求她签署与工作有关合约，事后声称「内地老板」在资金周转上出问题，事主及公司需要「填数」，否则要面临上百万元「违约赔偿」。事主在骗徒大力施压及身体不适情况下，为避免背负「天价违约金」，无奈随骗徒指示行事。骗徒向事主声称，过程纯属「做样子」，又指其早已与财务公司沟通好，更为她预先准备借款文件（疑似虚假文书），事主申请只是单纯「走过场」，并安排她先后向多间财务公司申请按揭贷款。事主将所有款项按骗徒指示转到指定银行户口，自己分毫未取。

事主在财务公司签署贷款文件后不久，便收到「律师」来电，指她遗漏某些签名，著令她返回财务公司签妥，有迹象显示骗徒与财务公司内部人士存在串谋嫌疑，有机会是合谋诈骗。

此后，骗徒见事主已无法利用按揭形式借贷，便诱导她一起筹钱，让事主将个人及其母的积蓄转到骗徒帐户，向银行证明「他们」有还款能力。此后，事主收到警方电话通知，表示她的帐户与诈骗疑犯有往来记录，担心她已遭诈骗，事主始发现被骗立即报警并向区议员求助。

求职平台缺乏监管 求职骗案成本极低

余邵伦指出，即使事主已向警方告知该诈骗求职广告，该平台仍然于2026年4月16日再次刊登涉及同一骗徒的招聘广告。截止2026年4月29日，最少有6个求职网站曾刊登同一诈骗广告，即使去信劳工处后，仍然有3个网站展示相关讯息。

余邵伦强调现行《雇佣条例》及《职业介绍所规例》均未有就求职平台及求职广告进行规管，致使骗徒得以利用这些灰色地带进行违法活动。

放债人条例难为「中介」定义 套路债无法堵截

邓家彪表示，一直关注「套路贷」情况，认为《放债人条例》对财务中介的监管存有漏洞，骗徒只需诱使受害人签署文件，即使与财务公司不当合作，由于难以收集证据证明其「中介」身份，令现行法例的保障作用大为削弱。更令人忧心的是，商经局现正就修订《放债人条例》，但其对信贷报告查询机制（信资通）更新的要求是长达30天才更新一次，骗徒若与财务公司「打龙通」，便可以利用这个时间差，在受害人信贷记录未更新前，诱导其短时间内向多间不同机构申请贷款。

律师刘嘉华指出，案件揭示网上求职平台监管不足及《放债人条例》存在漏洞，令骗徒能以低成本设局，甚至可能与财务公司内部人士串谋。他呼吁警方必须严肃跟进，并促请政府加快完善相关法例，堵塞灰色地带，确保市民在求职及金融交易中获得更有效的保障。

刘嘉华表示，政府应要求财务公司进行尽职调查，确保申请人自愿并亲自申请，并了解申请人是否有需要借贷以及用途为何。他认为财务公司需要确保申请者自愿申请贷款，而非经过第三者申请。政府对财务公司的借贷要求应该与银行同等，确保当时人利益。

邓家彪、余邵伦及刘嘉华建议，政府应持续完善《放债人条例》，缩短「信资通」个人信贷资料更新时限，由现时计划30天大幅缩短至24小时内，劳工处亦要加强对求职网站的规管。