宏福苑执拾｜至少800户盼再入屋 卓永兴：整理第一轮经验后公布次轮细节

宏福苑居民第一轮上楼执拾物品踏入尾声。政务司副司长卓永兴今（2日）在电视节目表示，至少有800户居民希望再次上楼，政府会总结经验，安排第二轮上楼。他理解住户希望尽量取回单位内的物品，但同时要考虑实际环境。

部分住户冀延长上楼时间

政府日前表示，第一轮上楼结束后，将展开第二轮安排。卓永兴指出，部分住户反映希望延长上楼时间，政府会整理第一轮经验，再公布第二轮细节。当局会研究如何令上楼安排更畅顺，包括考虑座数的上楼次序、是否同步进行，以及人手支援如何作最佳配合。他指，在时间上会参考经验作统整，并强调不论涉及800户、更多或更少，当局都能够作出安排。

政府视乎第二轮上楼情况决定是否安排居民再次上楼

卓永兴表示，至今已有七成住户、即1,180户成功上楼，整体过程畅顺。他指出，居民上楼逗留时限为3小时，现场人员已尽量弹性处理，容许部分居民逗留更长时间，整体上在预定时间内完成安排。对于有居民希望当局维修升降机以便上楼，卓永兴引述专业人士指，升降机供电受火灾影响，金属部件及控制板等已烧毁，无法重新维修。

卓永兴提到，宏福苑共有逾1,700户，约50多户因单位情况及年龄考虑，已在第一轮表明不会上楼。同时，有住户在一轮内成功取回数十袋财物，显示不同住户执拾需求和进度各异。政府将视乎第二轮上楼情况，再决定是否安排居民再次上楼。

他表示，完成两次上楼后，若居民仍想回去执拾物品，要待完成两轮上楼后检视情况，再考虑下一步安排。被问及是否同意让居民尽量取回屋内物品，他称政府希望居民自行尽量取回，但有时客观环境限制，例如有报道指，20多层楼有一部钢琴，居民则未必能够取走。

宏福苑援助基金仍有7亿元盈余

火灾后成立的宏福苑援助基金现有47亿元。卓永兴指，政府预计各项资助共支出12亿元，另预留28亿元回购宏福苑单位，目前仍有7亿元盈余，相信足以应付所需开支，基金将继续接受各界捐款。

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