港铁研发「声学监测系统」 全天候监测列车车底运行部件状态 于日内瓦国际发明展夺金奖

【港铁/声学监测系统/AI/监测/列车】港铁维修团队每晚须把握收车后的「黄金两小时」进行检查，确保铁路设备及列车维持良好状态。来自港铁智慧维修及铁道车辆维修部门的4名工程师，与2间内地声学创科公司合作研发「声学监测系统」，利用列车驶过感测器的大约10秒时间收集声音，结合人工智能（AI）分析大量声纹数据，以监测列车车底运行部件状态，现处于试验阶段，有关项目于今年的日内瓦国际发明展中获颁「世界知识产权组织国家发明家奖」兼评审团嘉许金奖。

港铁研发「声学监测系统」 冀全天候监测营运期间列车部件状况

港铁一直设有全面而严谨的维修保养制度，积极投入创新科技及AI，推动以数据驱动的智慧维修，提升铁路资产管理和维修效率。港铁高级车厂经理（东铁线）曾耀庭表示，现时主要透过每晚收车后的例行检查，以及每隔数年的全面大修，进行车底运行部件的检测。大修需拆开部件检查，工序繁复，亦涉及大量人力及时间。为提升维修效率，团队研发「声学监测系统」，希望在列车营运期间对列车部件进行全天候监测，为维修团队提供额外数据参考，从而更精准的对特定部件进行维修保养。

「声学监测系统」由路轨旁装设的声学感测器及镜头组成

港铁高级设计经理（智慧维修）丁启颖指，「声学监测系统」主要由路轨旁装设的声学感测器及镜头组成。团队由2024年起在东铁线近火炭站路段安装系统，进行概念验证 (Proof of concept)，利用列车驶过感测器的大约10秒时间收集声音，并结合实时影像，建构数码声学场景，而系统内的AI模型随即会分离及放大指定部件的声纹，并消除不必要的噪音以进行精准分析，监测列车部件的运作状态。

曾耀庭补充，系统现处于试验阶段，主要针对列车运行部件中的轴承（俗称「啤铃」）进行监测。试验期间，系统曾监测到一列东铁线列车发出异常声音，AI模型分析指涉及其中一个轴承部件，团队随后在工场内检查该部件，确定其出现微动情况，虽然相关情况不会影响行车安全，但长远而言或会加速该部件的损耗，有关监测证明系统已达到一定的技术可行性。

未来继续于东铁线进行试验

港铁署理首席设计经理（智慧维修）胡宗伟表示，东铁线有较多露天路段，夹杂很多不同的环境噪音，适合作为技术试验场景。团队对项目获奖深感鼓舞，未来会继续于东铁线进行试验，持续收集数据验证效果，探索声学技术应用于监测其他铁路设备的可行性。

记者：蔡思宇

摄影 : 何健勇