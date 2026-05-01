五一黄金周︱「微醺乐动」西九登场 逾20酒品牌参与 市民劲捧场：明年继续支持

五一黄金周大量旅客来香港，除了各大景点、名店、药妆店，西九文化区的大型户外微醺音乐活动也是「Chill」好去处。「Sip & Groove 微醺乐动 2026」今日（5月1日）起一连三日在西九文化区艺术公园海滨东草坪举行，活动汇聚逾20个世界知名酒品牌，并有歌手现场演唱。活动吸引不少市民、旅客参与，他们席草地而坐，享受美酒与音乐。有市民认为现场气氛热闹，若明年继续举办，会再次参与。

首次参与活动的国产葡萄酒负责人袁先生表示，销量较预期理想，现场人数及反应均超出预期，认为市民对中国酒的支持度很高。他虽未有提供实际销售数字，但指「感觉上大家都好支持，买了很多杯装酒。」

第二年参与活动的陈小姐于下午约3时到达现场。她认为整体气氛很好，「又有人野餐，又有宠物，好多年轻人，而且今日天气好好」。她指能在假期参与活动相当不错，「谂唔到去边第一样嘢就谂到过嚟西九文化区」。她期望活动明年继续举办，并表明一定会支持，「等我哋五一唔使返内地或去旅行，可以继续支持香港消费。」

首次参与活动的市民R同样对现场气氛表示欣赏。她认为人流众多、天气晴朗，玩得十分舒适，并表示如果明年继续举办亦会再来，「因为我好钟意呢度嘅环境」。她指西九文化区提供了一个让市民听音乐、品尝美食的地方，是相当不错的享受。

市民Julia表示，原本无打算参与活动，只是碰巧经过，发现现场正在举办活动后，便打算到摊档买酒。她认为现场气氛很好，若明年活动继续举行，亦会再次参与。

记者：郭文卓

摄影：苏正谦