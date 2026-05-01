Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

残疾人士专用泊位｜运输署5.11起试用摄影机24小时监察 AI辨认上落车乘客是否用轮椅( 附12指定地点 )

社会
更新时间：15:14 2026-05-01 HKT
发布时间：15:14 2026-05-01 HKT

申诉专员公署早年调查路旁残疾人士专用泊车位的使用情况，发现自扩展专用泊位的使用资格后，加剧泊位供不应求和涉嫌被滥用情况。运输署在网站交代「路旁残疾人士专用泊位智能监察摄录系统试验计划」。该署由5月11日起将于12个指定地点的路旁专用泊位，展开为期9个月的智能监察摄录系统实地测试，以加强对使用路旁残疾人士专用泊车位（路旁专用泊位）的监察。

以下12个指定地点︰

          香港岛（共3个地点）
          1.     中环民光街
          2.     铜锣湾开平道
          3.     铜锣湾谢斐道（景隆街以西）

          九龙（共5个地点）
          4.     深水埗福荣街近桂林街
          5.     旺角登打士街
          6.     旺角花园街近豉油街
          7.     尖沙咀河内道
          8.     乐富横头磡中道近横头磡东道

          新界（共4个地点）
          9.      大围富健街
          10.    西贡普通道
          11.    荃湾路德围
          12.    葵涌光辉里

为加强对使用路旁残疾人士专用泊车位的监察，运输署将于5月11日起以试验形式，在12个指定地点展开为期9个月的智能监察摄录系统实地测试。资料图片
为加强对使用路旁残疾人士专用泊车位的监察，运输署将于5月11日起以试验形式，在12个指定地点展开为期9个月的智能监察摄录系统实地测试。资料图片

系统配备摄影机  定期交替安装于上述地点路旁专用泊位旁边

有关系统将会配备摄影机，以定期交替形式安装于上述地点的路旁专用泊位旁边，以记录相关泊位的使用情况，并检视不同地点设置系统的技术可行性。此外，系统将全日24小时运作，记录路旁专用泊位的使用状况、车牌号码，以及车辆进出泊位的时间。后台电脑系统会分析收集到的数据，以判断停泊的车辆是否获发有效的「伤残人士泊车许可证」或「司机接载行动不便的残疾人士泊车证明书」，并辅以人工智能技术，辨认上落车的乘客是否有使用轮椅或步行辅助器。

申诉专员公署早年调查路旁残疾人士专用泊车位的使用情况，发现自扩展专用泊位的使用资格后，加剧泊位供不应求和涉嫌被滥用情况。资料图片
申诉专员公署早年调查路旁残疾人士专用泊车位的使用情况，发现自扩展专用泊位的使用资格后，加剧泊位供不应求和涉嫌被滥用情况。资料图片

系统收集数据将加密  保障不会在未经授权情况下被查阅

系统的后台分析不会涉及个人资料，并会严格遵守《个人资料（私隐）条例》的要求，确保系统的数据收集、处理及使用符合相关条例的规定。有关系统的摄影机镜头会被调校至适当的角度并只覆盖相关的路旁专用泊位。同时，系统收集的数据将会加密处理，以保障有关数据不会在未经授权的情况下被查阅、处理或使用。

在试验计划期间，有关的路旁专用泊位旁边将设置告示，提醒驾驶者及公众人士有关系统正在运作。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华
缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华
即时国际
6小时前
曾遭美定罪前哈佛教授 转战深圳领军脑机研发
曾遭美定罪前哈佛教授 转战深圳领军脑机研发
即时中国
3小时前
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨资料图片）
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮
时事热话
4小时前
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
影视圈
19小时前
「发嫂」陈荟莲无滤镜展真实状态 内地网民质疑曾做医美 被指撞样日本首相高市早苗
「发嫂」陈荟莲无滤镜展真实状态 内地网民质疑曾做医美 被指撞样日本首相高市早苗
影视圈
6小时前
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
影视圈
2026-04-30 11:00 HKT
日本赏樱游客。 新华社
退订潮涌航班大减 日本赴华旅游人数跌9成
即时中国
6小时前
财经KOL两年前2600万低位买楼 分享两大投资心法 「距离深圳越远 抗跌力越高」
财经KOL两年前2600万低位买楼 分享两大投资心法「距离深圳越远 抗跌力越高」
楼市动向
9小时前
深圳交警严查乘客佩戴安全带 港人见证大巴乘客即场收罚单 违规最高罚¥500？
深圳交警严查乘客佩戴安全带 港人见证大巴乘客即场收罚单 违规最高罚¥500？
旅游
5小时前
星岛申诉王｜深水埗惊现「碰瓷Running Man」 无故硬撼车头玻璃 司机爆后续发展
星岛申诉王｜深水埗惊现「碰瓷Running Man」 无故硬撼车头玻璃 司机爆后续发展
申诉热话
7小时前