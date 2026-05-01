残疾人士专用泊位｜运输署5.11起试用摄影机24小时监察 AI辨认上落车乘客是否用轮椅( 附12指定地点 )

申诉专员公署早年调查路旁残疾人士专用泊车位的使用情况，发现自扩展专用泊位的使用资格后，加剧泊位供不应求和涉嫌被滥用情况。运输署在网站交代「路旁残疾人士专用泊位智能监察摄录系统试验计划」。该署由5月11日起将于12个指定地点的路旁专用泊位，展开为期9个月的智能监察摄录系统实地测试，以加强对使用路旁残疾人士专用泊车位（路旁专用泊位）的监察。

以下12个指定地点︰

香港岛（共3 个地点）

1. 中环民光街

2. 铜锣湾开平道

3. 铜锣湾谢斐道（景隆街以西）



九龙（共5 个地点）

4. 深水埗福荣街近桂林街

5. 旺角登打士街

6. 旺角花园街近豉油街

7. 尖沙咀河内道

8. 乐富横头磡中道近横头磡东道



新界（共4 个地点）

9. 大围富健街

10. 西贡普通道

11. 荃湾路德围

12. 葵涌光辉里

为加强对使用路旁残疾人士专用泊车位的监察，运输署将于5月11日起以试验形式，在12个指定地点展开为期9个月的智能监察摄录系统实地测试。资料图片

系统配备摄影机 定期交替安装于上述地点路旁专用泊位旁边

有关系统将会配备摄影机，以定期交替形式安装于上述地点的路旁专用泊位旁边，以记录相关泊位的使用情况，并检视不同地点设置系统的技术可行性。此外，系统将全日24小时运作，记录路旁专用泊位的使用状况、车牌号码，以及车辆进出泊位的时间。后台电脑系统会分析收集到的数据，以判断停泊的车辆是否获发有效的「伤残人士泊车许可证」或「司机接载行动不便的残疾人士泊车证明书」，并辅以人工智能技术，辨认上落车的乘客是否有使用轮椅或步行辅助器。

申诉专员公署早年调查路旁残疾人士专用泊车位的使用情况，发现自扩展专用泊位的使用资格后，加剧泊位供不应求和涉嫌被滥用情况。资料图片

系统收集数据将加密 保障不会在未经授权情况下被查阅

系统的后台分析不会涉及个人资料，并会严格遵守《个人资料（私隐）条例》的要求，确保系统的数据收集、处理及使用符合相关条例的规定。有关系统的摄影机镜头会被调校至适当的角度并只覆盖相关的路旁专用泊位。同时，系统收集的数据将会加密处理，以保障有关数据不会在未经授权的情况下被查阅、处理或使用。

在试验计划期间，有关的路旁专用泊位旁边将设置告示，提醒驾驶者及公众人士有关系统正在运作。