五一黄金周｜西贡东坝迫爆 麦理浩径人流不绝 破边洲实施人流管制

五一黄金周开始，截至今日(5月1日)上午10时，已经有7.6万名内地访客人次访港。近年大受欢迎的西贡东坝或麦理浩径一带的效野公园亦有大批旅客到访，根据渔护署的网页12时的资料，现时的人流非常繁忙，人数达1000人或以上。 破边洲现正实施人流管制措施，渔护署呼啸旅客妥善规划行程，预留充裕交通时间。

近年不少内地旅客来港喜欢深度游，来港会到麦理浩径徒步。五一黄金周伊始，不少内地旅客来港第一站便到西贡万宜水库的东坝作为起点，展开他们的徒步之旅。根据新界东南立法会议员方国珊的影片，东坝出现长长的的士车龙，亦有不少职员协助人流管制措施。

根据小红书的图片及视频，只见大批的士驶进东坝，形成一条长长的车龙；而北潭涌巴士站亦有长长的人龙等候巴士前往东坝，但相片亦可以见到有不少小巴正在等候旅客上车。不少人徒步麦理浩径，只见人龙连绵不绝，蜿蜒随著路径上山。

警方亦在西贡东坝实施特别交通管制，道路只可单程行驶，的士进入后需要十五至二十分钟，才可原路返回。小巴站有足够车辆搭载乘客，营办商指，已经加强服务应付乘客需求。