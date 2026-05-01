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港珠澳大桥｜运输署：新增1400个非商用私家车香港配额 5.7起接受申请 最早7.13起不限次数进出澳门

社会
更新时间：10:33 2026-05-01 HKT
发布时间：10:33 2026-05-01 HKT

运输署今日（5月1日）宣布，将于5月7日起接受申请经港珠澳大桥往来港澳的香港跨境非商用私家车常规配额共1,400个，并新设公开类别，合资格人士可于2026年5月7日上午9时起，至5月20日下午5时15分前，透过「香港政府一站通」网页递交申请。署方会进行抽签，中签者须按要求提交证明文件。

新增「公开类别」配额 人人可申请

运输署公布，为善用港珠澳大桥及推动港澳便捷跨境通行，将于5月7日上午9时起，接受新一批共1,400个香港跨境非商用私家车常规配额的申请。今批1,400个香港配额，包括港澳两地政府同意增发的900个新配额，以及因配额有效期届满而需重新发放的500个现有配额。

运输署今日（5月1日）宣布，将于5月7日起接受申请经港珠澳大桥往来港澳的香港跨境非商用私家车常规配额共1,400个。资料图片
运输署今日（5月1日）宣布，将于5月7日起接受申请经港珠澳大桥往来港澳的香港跨境非商用私家车常规配额共1,400个。资料图片
配额有效期不超过3年，一律至2029年7月12日止。资料图片
配额有效期不超过3年，一律至2029年7月12日止。资料图片

 

香港配额类别 资格类别（个）
（按一贯申请资格发放）		 公开类别（个）
（开放予所有人士/公司申请）
个人配额 500
（包括250个新增配额及250个重新发放的现有配额）
  • 供在澳门从事受薪工作或开设公司的香港永久性居民申请
 200
（新增配额）
  • 所有香港永久性居民均可申请
公司配额 500
（包括250个新增配额及250个重新发放的现有配额）
  • 供在港澳两地均有注册的公司，或在澳门有关连公司的香港注册公司申请
 200
（新增配额）
  • 所有在香港注册的公司均可申请
总数 1,000 400

获发配额的私家车预计最早可于2026年7月13日起，不限次数经大桥进出澳门市内。配额有效期不超过3年，一律至2029年7月12日止。署方会在配额有效期届满后重新接受申请及发放。

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