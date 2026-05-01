推介康文署博物馆三个新展覧 罗淑佩：五一黄金周巿民旅客不愁无好去处

文化体育及旅游局局长罗淑佩在社交平台发文，指康文署辖下的博物馆近日不断推出新展覧，这个五一黄金周假期巿民和旅客都不愁没有好去处，呼吁大家千万别错过。

首先，香港艺术馆4月24日起举办「园美生活──中外园林艺术」展览，汇聚北京故宫博物院、美国芝加哥艺术博物馆、法国凡尔赛宫及香港艺术馆逾百套精选画作及文物，以古典园林连接东西方的地域文化，犹如一部中外园林的美学图鉴，带领观众进入「造园」、「游园」和「赏园」三重意境，一览清帝乾隆、法国国王路易十四的宫廷花园。精选展品还包括北京故宫珍藏的明代文征明《兰亭修禊图》，体现清代皇家园林气派的《避暑山庄图》，明代文伯仁描绘江南文人园林的理想园居的《南溪草堂图》，当然还有芝加哥艺术博物馆的两幅莫奈《睡莲》和《睡莲池》，和香港艺术馆藏张大千的《八德园迎客径》和《泼彩山水》，十分难得。展览由至7月29日，免费入场。

第二个展覧是香港历史博物馆的「香港赛马会呈献系列：长安万象—陕西隋唐文明展」。这是康文署「中国通史系列」第三个展览，以魏晋南北朝及隋代作铺垫，主述唐朝的大国风华。展览以唐长安城「里坊制」为布局理念，呈现隋唐璀璨。来自陕西的超过120套精选藏品，近半是首次来港，包括三件国家一级文物：用以盛装佛骨的「智慧轮盝顶纯金宝函」；舞姿优雅的「彩绘双环望仙髻女舞俑」；以及何家村窖藏的「鎏金莲花形银器」。其他一级文物包括如白玉般素美、翩翩起舞的「白陶舞马」，以及纹饰精美、为皇室御赐赏玩珍物的「开元通宝」银钱。另一亮点是「昭陵六骏」石刻浮雕的仿制品。原件于陕西省咸阳市礼泉昭陵出土，是唐太宗李世民纪念其征战时所骑的六匹战马而立，展览以多媒体投射，把骏马在战场上的故事在石刻上生动呈现岀来。展览涵盖宗教、女性、经济、外族等不同维度，彰显大唐开放包容的盛世气象。展览同样是免费入场，展期至8月24日。

第三个向大家推介的是香港文化博物馆推出的「香港赛马会呈献系列︰邂逅蒙娜丽莎．文艺复兴的再现」，展览以沉浸式多媒体带领参观者穿越时空，探索《蒙娜丽莎》，并呈现来自法国及意大利多间文博机构的艺术珍品，让文艺复兴辉煌时代重现眼前。这是今年「法国五月」艺术节的亮点，是与法国罗浮宫博物馆与大皇宫沉浸式展览馆联合制作，从未在其他地方展出，相信可以带给大家一个独特文化体验，展期由明日起至7月27日，也是免费入场。

罗淑佩说：「肩负着发展香港成为中外文化艺术交流中心的使命，康文署同事真的非常用心去策划这些展览，大家千万不要错过啊！」